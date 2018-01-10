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Кремль отреагировал на появление в Вашингтоне улицы Немцова

Вопрос о переименовании улицы перед посольством России в Вашингтоне в память о Борисе Немцове является прерогативой властей города, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что оставил бы это без комментариев, подчеркнув лишь, что «это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря» (цитата по «Интерфаксу»).

Городской совет Вашингтона во вторник принял законопроект о переименовании части улицы перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. По делу об убийстве были задержаны заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. В июне 2017 г. присяжные признали пятерых подсудимых по делу виновными, на основании этого вердикта суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Президент Владимир Путин, комментируя убийство Немцова на большой пресс-конференции в 2015 г., подчеркивал, что участники преступления должны быть разоблачены и наказаны, «кто бы это ни был». Путин отмечал, что был знаком с Немцовым лично и у них не всегда были «дурные отношения». «Я вообще никогда с ним отношения не портил. Он избрал путь критической борьбы, но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека нужно убивать. Я никогда этого не приму», — говорил Путин.

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