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Спецгруппа ФБР проинформирует общественность о российском манипулировании

Целевая группа ФБР, созданная в конце 2017 г., займется предупреждением американского бизнеса и общественности о попытках социального манипулирования со стороны России или других стран, сообщает Bloomberg. Речь идет о распространении дезинформации и манипулировании настроениями пользователей соцсетей. Спецгруппа была создана на фоне расследования «российского дела» о вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Глава спецподразделения Джеффри Триколи рассказал на конференции ФБР в Нью-Йорке о том, что целью группы станет освещение попыток вмешательства в избирательные кампании. Он признал, что ФБР «в некоторых случаях неохотно делилось информацией» о происходящем, но в том, что касается социального манипулирования, обещал перемены.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что российского вмешательства в выборы не было. Расследование по «российскому делу» он считает «охотой на ведьм».

8 января директор ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что Россия десятилетиями пыталась вмешаться в выборы в США. По его мнению, это может повториться вновь в ходе кампании по выборам в конгресс, которые состоятся в ноябре. Республиканцы по итогам выборов рассчитывают сохранить большинство.