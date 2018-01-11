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Трамп считает маловероятным вызов на допрос по российскому делу

Президент США Дональд Трамп не уверен, что расследование дела о вмешательстве России в выборы-2016 дойдет до вызова его на допрос спецпрокурором Робертом Мюллером. «Когда у них нет сговора, и никто не нашел никакого сговора ни на каком уровне, кажется маловероятным, что и сам допрос состоится», - приводит CNN его заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Трамп дважды за последнюю неделю отказался отвечать на вопрос о том, готов ли он дать показания. Ранее близкие к расследованию источники The Washington Post и NBC сообщали о планах офиса спецпрокурора провести собеседование с Трампом в ближайшие несколько недель. По их данным команда юристов Трампа ищет возможности избежать собеседования, заменив его, например, показаниями под присягой об отсутствии нарушений.

Белый дом настаивает, что вмешательства России в американские выборы не было. «Единственная в американской истории величайшая охота на ведьм продолжается. Сговора не было, все, включая демократов, это знают», - написал Трамп в своем твиттере.

В октябре 2017 г. в «российском деле» появились первые официальные обвиняемые – экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его давний деловой партнер Роберт Гейтс. Они обвиняются по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, а также незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства. Оба они находятся под домашним арестом.