Водителя въехавшего в подземный переход автобуса обвинили в нарушении ПДД

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ЦИК не имеет претензий к Грудинину из-за закрытых иностранных счетов

Как рассказал член Центризбиркома России Евгений Шевченко, у комиссии нет претензий к Грудинину. В момент выдвижения у директора «Совхоза имени Ленина» имелись пять счетов в иностранных банках и ценные бумаги общим количеством 600 штук, пояснил «Ведомостям» Шевченко. Но после выдвижения он эти счета закрыл, как того требует закон от претендентов на пост главы государства. Таким образом, к моменту регистрации у Грудинина не было счетов в зарубежных банках и он не пользовался иностранными финансовыми инструментами – соответствующее уведомление Грудинин подал в Центризбирком.

«Рассмотрев представленные документы, избирательная комиссия приняла решение о регистрации Павла Николаевича Грудинина в качестве кандидата в президенты Российской Федерации», – сказал Шевченко.

Доходы Грудинина за последние шесть лет суммарно составили более 157 млн руб. На пяти банковских счетах у него хранится около 6 млн руб. Таковы данные о доходах и имуществе Грудинина, опубликованные на сайте ЦИК.

«Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) – 157 413 983,26 руб.», – говорится в декларации.

Грудинин владеет примерно 2 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», а в ООО «ТТ Девелопмент» ему принадлежит «доля в праве 4%». Перед регистрацией в качестве кандидата в президенты Грудинин закрыл счета в австрийском банке на сумму около 14,4 млн руб. и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью около 7,5 млрд руб.

«Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил обо всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал. Поэтому этот банк сработал очень хорошо. На всякий случай, хотя там ни одной моей подписи не было, этот счет тоже был закрыт. Это ошибка банка, а не ошибка кандидата», – пояснил в ЦИК журналистам Грудинин (цитата по BFM.ru).

12 января ЦИК зарегистрировал Грудинина в качестве кандидата на пост президента от КПРФ.

Павел Грудинин на регистрации в ЦИК