Водителя въехавшего в подземный переход автобуса обвинили в нарушении ПДД
Следственный комитет России предъявил обвинение водителю автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Обвинение предъявлено по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.
«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан. Ему предъявлено обвинение», - говорится в сообщении СКР.
25 декабря на Кутузовском проспекте рядом с метро «Славянский бульвар автобус выехал на тротуар и въехал в подземный переход. Он съехал вниз по ступеням лестницы и сбил пешеходов. В результате четыре человека погибли, еще 10 пострадали.
По версии следствия, водитель не принял мер для остановки автобуса. СКР просит суд арестовать Тихонова.