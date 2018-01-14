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Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг решила баллотироваться в сенат США

Бывший информатор WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг решила участвовать в выборах в сенат США от штата Мэриленд, сообщает Reuters со ссылкой на базу федеральной избирательной комиссии.

Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 г. в Ираке, где проходил военную службу, и осужден за шпионаж. Он просит считать себя женщиной и называть Челси Мэннинг.

В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации сайту WikiLeaks. Однако бывший президент США Барак Обама принял решение о ее помиловании, поэтому в мае 2017 г. Мэннинг была освобождена из военной тюрьмы в Канзасе. Она была осуждена за передачу WikiLeaks более 700 000 документов и видеозаписей.

Сейчас место сенатора от штата Мэриленд занимает демократ Бен Кардин, пишет Reuters. Он был избран в 2006 г. и легко переизбрался в 2012. Ожидается, что он снова будет баллотироваться в сенат.