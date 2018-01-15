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По делу Керимова во Франции арестован швейцарский предприниматель

Ведомости
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Швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер был арестован во Франции по делу российского миллиардера Сулеймана Керимова, сообщает Nice-Matin. Штудхальтера подозревают в том, что он был подставным лицом Керимова при осуществлении сделок по покупке нескольких объектов недвижимости, включая виллу Hier на мысе Антиб.

Разрешение на задержание Штудхальтера выдал судья-следователь Александр Жульен, он же расследует дело Керимова.

Штудхальтер своей вины не признает и оспаривает введенную против него меру пресечения. Источники в его окружении заявили, что он уже обратился в апелляционный суд Экс-ан-Прованса.

Сам Керимов был взят под стражу в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 г., но отпущен под залог в 5 млн евро. В декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро. Российскому бизнесмену запрещено покидать Францию. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов.

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Бизнес
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Структура Романа Троценко нашла покупателя на «яхту Сталина»

Ведомости
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Входящее в AEON Романа Троценко Московское речное пароходство (МРП) намерено продать теплоход «Максим Горький» 1934 г. производства из-за дороговизны в эксплуатации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил газете информацию о решении продать теплоход. «С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать “Максима Горького” накладно», – объяснил он, отказавшись говорить о сумме сделки. По словам топ-менеджера, переговоры ведутся с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода. 

За теплоход, известный как «яхта Сталина», МРП надеется выручить около 20 млн руб., говорят собеседники издания. В 2000-х годах на судне были отреставрированы внутренние помещения, обшивка, заменены двигатель и навигационные системы, после чего теплоход использовался в качестве банкетного и прогулочного судна на 130 пассажиров. С 2014 г. «Максим Горький» из-за высокой стоимости эксплуатации используется только как ресторан.

Анисимов пояснил, что для азербайджанцев «Максим Горький» интересен как экспонат для запуска музея морского флота – пароходство в 2018 г. отмечает 160-летний юбилей. Для Нижнего Новгорода теплоход является знаковым судном, поскольку было построено на местных верфях, а в 2018 г. отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького.

В нижегородской администрации сообщили изданию, что не собираются покупать судно – теплоход рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В числе прочего обсуждалась возможность переместить судно на городскую набережную и устроить там музей под открытым небом без перехода теплохода в муниципальную собственность. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос газеты не ответили.

«Максим Горький» был построен на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1934 г. по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД и являлся личным теплоходом Иосифа Сталина. Судно имеет длину около 69 м, ширину – 13 м. Теплоход был способен развивать рекордную скорость свыше 30 км/ч.

Документальные подтверждения того, что Сталин отдыхал на теплоходе, отсутствуют. Также нет доказательств истории о том, что в 1935 г. на пароходе по Волге ходил сам Горький. Известно, что на судне отдыхали лидеры коммунистической партии Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Григорий Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. В 1950-е годы теплоход обслуживал делегации госструктур, рабочих и творческих коллективов, а также возил пассажиров на подмосковные пляжи.

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Новости

«Русский стандарт» запустил программу трудоустройства заемщиков

Ведомости
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Банк «Русский стандарт» запустил для своих заемщиков программу помощи в поиске работы, сообщили газете «Коммерсантъ» в банке.

«Мы стараемся помочь клиентам даже в случае потери работы не допускать просрочек по кредиту и не испортить свою кредитную историю»,— пояснил руководитель дирекции по работе с проблемными активами банка Эдуард Быстрай.

Согласно предложенной «Русским стандартом» схеме, заемщик лично или по телефону обращается в банк и уведомляет о потере работы, а менеджер по персоналу банка подбирает вакансии по профилю.

Сервис доступен как для должников, которые уже допустили просрочку платежей, так и для заемщиков, только потерявшим работу.

Параллельно «Русский стандарт» обсуждает с заемщиком возможные варианты погашения долга, в том числе перенос срока платежа по кредиту на более поздний срок, рассрочку и выход из просрочки за счет частичных платежей.

За три месяца работы пилотного проекта должникам было предложено 15 тыс. вакансий, около 20% заемщиков получил работу по программе. По словам Быстрая, благодаря этой инициативе «Русский стандарт» ежемесячно возвращает 700-900 млн руб. просроченных долгов. Банк намерен продолжить работу сервиса.

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Новости

Мэрия Москвы пообещала не вводить платную парковку во дворах

Ведомости
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Власти Москвы не обсуждали вопрос о введении в столичных дворах платной парковки, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-мэр Максим Ликсутов. «В Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение», заявил он. Вице-мэр заверил, что власти Москвы категорически против «любого регулирования дворовой территории со стороны правительства» города. Соответствующие права и полномочия «есть у самих жителей».

Ликсутов также рассказал, что небольшие зоны расширения платной парковки возможны. Просьбы об этом городские власти получают от муниципалитетов постоянно, но «глобального расширения уже не будет» поскольку основной объем работы мэрия уже сделала.

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Бизнес
Новости

Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД

Ведомости
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Правительство рекомендовало включить в совет директоров ОАО РЖД главу Россельхозбанка, сына секретаря Совета безопасности Дмитрия Патрушева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.

До сих пор в совете директоров РЖД было 13 мест. Минэкономики предложило расширить его до 15 человек и исключить из него бывшего замминистра Станислава Воскресенского, назначенного врио губернатора Ивановской области. На вакантные места в министерстве предложили нового замминистра Михаила Расстригина, руководителя управления «ВТБ Капитала» Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В правительстве, по словам собеседников издания, с кандидатурами Расстригина и Толоконского согласились, а вместо Сахновой порекомендовали Патрушева-младшего. В Минэкономики, аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича и РЖД ситуацию не прокомментировали.

Просто предложить кандидатуру Патрушева на место ушедшего Воскресенского было бы не правильно, отмечает источник. Потребовалась инициатива с расширением штата, а 15-е кресло предлагается для удобства подсчета голосов.

Один из собеседников издания пояснил, что возможный уход Патрушева из РСХБ в отрасли обсуждают давно из-за «довольно тяжелой» ситуации в банке. Правда, в новый список кандидатов в совет директоров банка Дворкович все же внес кандидатуру Патрушева. По словам источника, это соответствует планам вице-премьера «обеспечить» ему «место хотя бы в одном совете».

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Политика
Новости

Трамп отверг обвинения в расизме

Ведомости
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Президенту США Дональду Трампу, критиковавшему программу DACA в защиту детей-мигрантов от депортации, пришлось отвечать на обвинения в расизме, сообщает CNN. «Я не расист. Я наименьший расист из всех тех, кого об этом спрашивали», - заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов.

12 января CNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщили, что Трамп во время обсуждения программы в Овальном кабинете позволил себе такое высказывание: «Зачем нам здесь все эти люди из стран-гадюшников? (shithole countries)». Управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало высказывания Трампа шокирующими и расценило их как проявление расизма. Позже Трамп опроверг слова конгрессменов, заявив, что критиковал программу, но выбрал для этого другие выражения.

Программа DACA может быть остановлена, если Белый дом и демократы в Конгрессе не достигнут иммиграционной следки. Для сохранения программы необходимо принять федеральный законопроект о расходах до 19 января. Трамп в своем твиттере писал, что демократы только говорят о сохранении программы, но ничего для этого не делают.

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Политика
Новости

Международная коалиция планирует создать в Сирии новую военную структуру

Ведомости
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Международная коалиция под руководством США сообщила о работе над созданием Сил безопасности границы, передает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. В новую пограничную структуру будет входить 30 000 человек. Ее основой станут солдаты поддерживаемых США Сирийских демократических сил – около 15 000, поскольку их миссия по борьбе с ИГ (запрещена в России) приближается к концу.

В Сирии находятся около 2000 военных из США.

Пограничные силы будут развернуты вдоль границы с Турцией на севере, иракской границей на юго-востоке и вдоль долины реки Евфрат, которая разделяет Сирийские демократические силы и правительственные войска.

В Турции на сообщение о создании пограничных новых сил отреагировали негативно. Вашингтон «делает тревожные шаги», чтобы узаконить и укрепить в регионе новую структуру, заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калин. «Это абсолютно невозможно принять», - заявил он, добавив, что Турция «продолжит борьбу с любой террористической организацией независимо от ее названия и формы» внутри страны и за ее пределами.

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В КПРФ сочли «полезным и аргументированным» высказывание Путина о теле Ленина

Ведомости
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Заявление президента России Владимира Путина, сравнившего тело Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых, а коммунистическую идеологию с христианством, в КПРФ расценили положительно. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил журналистам, что эти слова «очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы» вокруг резонансной темы и «оценка этих тезисов может быть только положительной», передает «Интерфакс». Мельников напомнил, что «тезис о связи ценностей христианства и коммунизма» также «давно и основательно» развивает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом Мельников уточнил, что «моральный кодекс строителя коммунизма» для коммунистов не может являться «примитивной выдержкой из Библии», поскольку кодекс нацелен на «строительство справедливого общества здесь и сейчас». Представитель КПРФ признал, что «коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике».

Сравнение Путиным коммунизма с христианством прозвучало в фильме «Валаам», который транслировался телеканале «Россия 1» 14 января. «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите», - сказал Путин. Также он заметил, что «свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании».

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«Википедия» объяснила ошибку Google при запросе о выборах 2018 года

Ведомости
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Кто-то из пользователей отредактировал статью в «Википедии» о выборах президента России 2018 г. Из-за этого поисковая система Google назвала Владимира Путина победителем выборов, объяснил исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал Козловский РБК.

В воскресенье поисковик Google при запросе «президентские выборы - 2018» выдавал справочную информацию со ссылкой на «Википедию», в которой говорилось, что победитель голосования – Владимир Путин.

По словам Козловского, ошибка была устранена через 20 мин. На данный момент ни в Google, ни в «Википедии» нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 г.

Политика
Новости

Поисковик Google назвал Путина победителем выборов 2018 года

Ведомости
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Поисковая система Google назвала президента России Владимира Путина победителем выборов 2018 г. При запросе в поисковике «президентские выборы - 2018» справа появляется справочная информация, в которой говорится, что победитель выборов – Владимир Путин.

В справочной информации есть ссылка на статью в «Википедии», однако в ней нет информации о победителе.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Уведомления о желании участвовать в президентской гонке в ЦИК подали 18 человек. В субботу председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательный бюллетень может быть удлинен из-за обилия кандидатов.

Политика
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Полиция задержала сбившего людей в Люберцах водителя

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который сбил людей на остановке в подмосковных Люберцах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП», - сказала Волк. В отношении него составлен административный протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В воскресенье автомобиль Nissan сбил двух женщин на остановке общественного транспорта в Люберцах. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. 

Политика
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Семья руководителя чеченского представительства «Мемориала» покинула республику

Ведомости
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Родственники руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, покинули республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката правозащитника Петра Заикина.

«Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются», - сказал Заикин. Он не уточнил, находятся ли родственники Титиева в России или покинули страну.

Заикин также рассказал, что попытки полиции оказать давление на Титиева не прекращаются. «Под угрозой устроить проблемы семье полицейские пытаются добиться от него признательных показаний», - утверждает адвокат.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Он был задержан 9 января и арестован на два месяца. В пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет, предположительно с наркотическим веществом.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

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