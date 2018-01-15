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Зюганов пожаловался Путину на «контрпропаганду» против кандидата КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и руководителям «Первого канала» и ВГТРК с просьбой пресечь «контрпропаганду» против кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст письма.

«Целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатам, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать, – цитирует агентство письмо Зюганова. – Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать».

«Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом, – подчеркивает Зюганов. – Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Кандидаты от представленных в Госдуме партий для допуска на выборы главы государства освобождены от сбора подписей избирателей, самовыдвиженцы и представители непарламентских партий должны представить в ЦИК 300 000 и 100 000 подписей соответственно. Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.