Политика

Новости

Общежитие МГУ в Москве эвакуировано из-за возгорания

Более 1000 человек эвакуировано из общежития МГУ на юго-западе Москвы из-за возгорания, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. «Поступила информация о пожаре по адресу Шверника, 19к2, в здании общежития аспирантов МГУ», - сказал собеседник агентства. Он оценил количество людей, выведенных из здания, в 1500 человек.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщил агентству «Москва», что в здании, по предварительной информации, произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Сотрудники МЧС проводят проверку помещений.

Комплекс зданий «Дом аспиранта и стажера» (ДАС МГУ) расположен в районе Черемушки на пересечении Большой Черемушкинской улицы и улицы Шверника. Здание было построено в 1965-1971 гг. как экспериментальный Дом нового быта, но потом было передано МГУ.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга