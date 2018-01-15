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Центризбирком утвердил избирательный бюллетень на выборах президента

Центризбирком утвердил форму избирательного бюллетеня на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фамилии кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке. Это требования федерального закона, жеребьевок по этому поводу не будет, отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Кроме того, в списке каждый кандидат от другого будет отделен черной линией.

Ширина обычного бюллетеня - 210 мм, длина будет определяться в зависимости от количества кандидатов и технических требований комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для голосования в обычном стационарном и переносном ящиках бюллетени должны быть изготовлены на бумаге белого цвета. На них также будет фоновая защитная сетка зеленого цвета.

В кабинах для голосования будет размещена информация о порядке заполнения бюллетеней. ЦИК рекомендовал ставить в графе напротив кандидата следующие знаки: галку, крестик или кружок. «Это невозможно подделать, это четко читается и КОИБом, и человеком. И при пересчете ручном нельзя будет двусмысленно интерпретировать такой знак», - отметил Булаев.

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