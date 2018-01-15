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Фонд Катерины Тихоновой ликвидирован после пяти лет работы

Ликвидирован фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук», соучредителем которого была предполагаемая дочь президента Владимира Путина, следует из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Деятельность фонда, созданного пять лет назад - в конце ноября 2012 г., - прекращена 9 января 2018 г., следует из выписки.

Согласно учредительным документам фонд мог заниматься издательской деятельностью, финансовым посредничеством, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. Претензии к фонду были у Минюста: согласно публикации «Собеседника», он не сдавал отчетность как НКО и подлежал ликвидации в судебном порядке.

Более известен другой фонд, связанный с именем Тихоновой, - фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика»). Учредителем НИРа является МГУ, гендиректором – Катерина Тихонова. В 2017 г. «Роснефть» стала его крупнейшим заказчиком, заключив с НИРом пять контрактов на 258,45 млн руб. Ее «дочка» - Арктический научный центр – заключила еще три контракта на 100,77 млн. За 2015–2017 гг. сумма контрактов НИРа с «Роснефтью» и Арктическим научным центром составила без малого 600 млн руб. Это в 3,6 раза превышает общие выплаты «Транснефти» – крупнейшего заказчика НИРа в 2016 г.