Энергетики устранили крупную энергоаварию в Казани
Казанские энергетики устранили причины энергоаварии, оставившей без света порядка 100 000 жителей Казани, сообщило ОАО «Сетевая компания». Электроснабжение было нарушено в трех районах Казани - частично в Приволжском, Советском и Вахитовском - из-за отключения ЛЭП 110 КВ. «В настоящее время ведутся работы по заявкам потребителей, восстанавливается внутреннее электроснабжение», - уточнил представитель ОАО «Сетевая компания».
В понедельник с наступлением темноты 96 000 жителей Казани остались без света из-за аварийного отключения кабельной линии 110 квт на подстанциях «Горки» и «Советская», без электроэнергии остались также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа. Произошли сбои в работе насосных станций, электротранспорта. Очевидцы сообщали, что в районах города, где произошло отключение электроэнергии, было серьезно затруднено движение автотранспорта из-за неработающих светофоров.