Минобороны России подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
Два стратегических ракетоносца Ту-160 в понедельник, 15 января, выполнили многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Министерство обороны России. Министерство подтвердило, что на отдельных этапах полета российские бомбардировщики сопровождали истребители стран НАТО - Бельгии и Великобритании.
«Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе», - информирует Минобороны. По маршруту «российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии».
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, напомнили в оборонном ведомстве.
Сегодня Королевские ВВС Великобритании сообщили, что на перехват российских Ту-160 вылетели истребители Typhoon дежурного звена с авиабазы Лоссимут на севере Шотландии. В сопровождении также участвовали самолеты-заправщики и два F-16 ВВС Бельгии.