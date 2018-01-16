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Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель исполкома ультралевого движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в 15 января в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского после обширного инсульта. Об этом сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. «Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался»,— приводит ее слова ТАСС. Митина рассказала, что 13 января Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами. По дороге у Анпилова случился инсульт. Ему было 72 года.

O дате и месте пoхoрoн будет объявлено позже, написала Митина в Facebook.

В 1970-80-ые гг. у Анпилова складывалась блестящая карьера. Выпускник журналистики МГУ, он работал переводчиком на Кубе, был комментатором Гостелерадио, вещавшим на страны Латинской Америки и корреспондентом в Никарагуа. С Гостелерадио он уволился в 1991 г.

С этого времени Анпилов стал героем радикальной оппозиции. В 1992-1993 гг. он выступал на многотысячных уличных митингах, критиковал политику Бориса Елициана и реформы Аркадия Гайдара, призывал к свержению режима. В октябре 1993 г. Анпилов выступал на стороне Верховного совета, был арестован, но через 4 месяца освобожден по амнистии.

На выборах в Госдуму 1995 г. движению «Трудовая Россия» Анпилова не хватило 0,47% для преодоления 5-процентного барьера. На президентских выборах 1996 г. он поддержал лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В 2001 г. Анпилов проиграл Геннадию Гудкову на довыборах в Госдуму третьего созыва. В 2003 г. ЛДПР планировала включить его в тройку партийного списка на думских выборах, но позже от этой идеи отказалась. Тогда же Анпилов заявлял о планах баллотироваться на пост президента в качестве самовыдвиженца, но в итоге делать этого не стал.