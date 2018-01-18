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В Монако задержали объявленного в розыск российского банкира

В Монако задержали объявленного в международный розыск российского банкира – экс-председателя правления и акционера одного из столичных банков. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении ГУ МВД по Москве. Имя задержанного в сообщении не уточняется.

Следствие считает, что обвиняемый в составе ОПГ заключил договоры купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет компании 500 млн руб. Для сокрытия мошенничества фигуранты уголовного дела перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

Следствие установило причастность задержанного в Монако к нескольким аналогичным мошенничествам. Подозреваемые также заключали кредитные договоры с юрлицами, не ведущими финансово-хозяйственную деятельность и обладающими признаками фиктивности. По данным фактам МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК «Мошенничество».

«Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний», – говорится в сообщении МВД.

В отношении задержанного в Монако ранее в России суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент решается вопрос о его экстрадиции.