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Правительство США приостановило работу из-за прекращения финансирования

Американские федеральные ведомства в полночь с пятницы на субботу (8.00 мск) частично приостановили свою деятельность из-за прекращения финансирования в связи с истечением срока действия соответствующей резолюции, сообщает Reuters.

Проект новой резолюции на позднем заседании сената был заблокирован демократами, требовавшими включить в документ меры по защите от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте. Ранее действие соответствующей программы прекратил президент Дональд Трамп.

«Сегодня вечером они поставили политику выше национальной безопасности, семей военных, детей и служению американцам. Мы не будем вести переговоры о статусе нелегальных мигрантов, пока демократы удерживают наших законопослушных граждан из-за своих безрассудных требований», - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу на 16 дней в 2013 г. В случае прекращения финансирования ряд госслужащих отправляются в отпуска без сохранения оплаты, в то же время отвечающие за безопасность и внешнюю политику структуры продолжают работу.