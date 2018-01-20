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Москва выразила озабоченность в связи с военной операцией Турции

Министерство иностранных дел России с озабоченностью восприняло информацию о начале операции турецких военных на севере Сирии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Генштаб вооруженных сил Турции 20 января сообщил об атаке на сирийских курдов в районе Африна в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии «Демократический союз».

«В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации», – говорится в заявлении МИДа.

Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны, соблюдении норм Совбеза ООН и договоренностей о зонах деэскалации, отмечают в МИДе.

В этой связи российское внешнеполитическое ведомство призывает «противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность».

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» в сирийском Африне против курдов. Наступательная кампания под названием «Оливковая ветвь» стартовала в 17.00.

Военную поддержку Турции оказывают оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду отряды «Свободной сирийской армии».

Командование турецкой армии заявило, что удары в Африне наносятся лишь по объектам террористов, при этом предпринимаются все возможные шаги для предотвращения ущерба мирному населению, сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Турция уважает территориальную целостность Сирии», – подчеркивается в заявлении Генштаба ВС Турции.

Российское командование в Сирии приняло меры безопасности в районе Африна в связи с турецким наступлением и передислоцировало оперативные группы Центра примирения и военной полиции в район Телль-Аджар, указывают в Минобороны России.