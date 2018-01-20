Российские военные в Сирии покинули зону наступления турецких войск

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Минобороны России объяснило атаку Турции на курдов действиями США

США подтолкнули Турцию на военную операцию против курдов на севере Сирии, заявило Минобороны России.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», – говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны считают, что крайне негативную реакцию у Анкары вызвало заявление Вашингтона о формировании «пограничных сил», а также «другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. – "Ведомости), способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", – указывают в Минобороны.

Действия американской стороны ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды, заключают в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о выводе российских военных из зоны наступления турецких сил.

МИД России выразил озабоченность в связи с военной кампанией. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Турция начала «антитеррористическую операцию» против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне под названием «Оливковая ветвь» 20 января в 17.00.

Генштаб ВС Турции по состоянию на 18.30 отчитался об уничтожении в Африне 108 целей, относящихся к курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Все убитые и раненые, доставленные в больницы Африна, являются боевиками курдских организаций, сообщили в штабе.