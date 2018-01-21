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Тихоокеанский флот объяснил учениями «пожар» на базе подлодок во Владивостоке

Тихоокеанский флот (ТОФ) сегодня опроверг сообщения о пожаре на подводной лодке в бухте Улисс во Владивостоке - возгорание было учебным и контролируемым.

«В воскресенье в бухте Улисс проводились учения штатных пожарных команд соединения подводных лодок Тихоокеанского флота. Отрабатывались действия пожарных команд по внезапной вводной, с использованием имитации. Было контролируемое горение», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Он отметил, что «в ходе тренировки силами пожарных команд условный пожар потушен в течение шести минут». «Действия личного состава оценены на отлично», - добавил Воскресенский.

В воскресенье в соцсетях появились видеокадры, на которых, по словам автора ролика, снята якобы загоревшаяся субмарина. На кадрах виден пирс, две дизельных подлодки проекта 877, открытый огонь на льду у пирса и большие клубы черного дыма.

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