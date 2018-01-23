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Путин пожелал судьям «человеческого счастья»

Президент Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда России, пожелал судьям быть по-человечески счастливыми.

«Венцом правового процесса является судебное решение. Только суд имеет право принять окончательное решение в рамках уголовного процесса, в рамках спора между гражданами, юридическими и физическими лицами. Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами. Судья всегда в конфликте», - заметил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

Это постоянное напряжение накладывает серьезный отпечаток на жизнь судей, отметил глава государства.

В этой связи Путин призвал судей «не забывать, что жизнь состоит не только из одних конфликтов», и пожелал им «простого человеческого счастья».

Эффективный суд является неотъемлемым условием развития демократического государства, свободного и ответственного гражданского общества, а также сильной экономики и конкурентного делового климата, подчеркнул Путин.