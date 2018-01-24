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Россия обратилась в МОК из-за сообщений о запрете флага на трибунах в Пхенчхане

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) за официальным подтверждением информации о возможном запрете российского флага на трибунах Олимпиады-2018. Об этом говорится на сайте ОКР.

Ранее МОК опубликовал информацию, из которой следует, что на трибуны Олимпиады нельзя проносить флаги государств, не участвующих в Играх. Этот пункт был внесен в правила на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр, говорится в заявлении ОКР. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет, упоминается там же.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что информацию о флаге стоит проверить. Сейчас появляется «очень много вопросов», при этом «непонятно, со ссылкой на кого, и непонятно, официальная эта информация или нет», отметил он.

В декабрьском решении МОК о допуске российских спортсменов об использовании флага болельщиками ничего не говорилось, обращают внимание ОКР и Песков. Тогда МОК запретил использовать российский флаг только спортсменам из России.

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