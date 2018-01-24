Новости
Политика
Новости

Россия обратилась в МОК из-за сообщений о запрете флага на трибунах в Пхенчхане

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) за официальным подтверждением информации о возможном запрете российского флага на трибунах Олимпиады-2018. Об этом говорится на сайте ОКР.

Ранее МОК опубликовал информацию, из которой следует, что на трибуны Олимпиады нельзя проносить флаги государств, не участвующих в Играх. Этот пункт был внесен в правила на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр, говорится в заявлении ОКР. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет, упоминается там же.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что информацию о флаге стоит проверить. Сейчас появляется «очень много вопросов», при этом «непонятно, со ссылкой на кого, и непонятно, официальная эта информация или нет», отметил он.

В декабрьском решении МОК о допуске российских спортсменов об использовании флага болельщиками ничего не говорилось, обращают внимание ОКР и Песков. Тогда МОК запретил использовать российский флаг только спортсменам из России.

Эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев

Бизнес
Новости

Инвестиции в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году могут вырасти на 10%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что в текущем году инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире могут увеличиться по сравнению с 2017 г. на 10%, передает «Интерфакс».

«В течение 2014-2016 гг. мы потеряли в целом по миру порядка $1 трлн инвестиций в нефтяную отрасль. Это может негативно сказаться в будущем. Усилия стран ОПЕК и не-ОПЕК принесли свои результаты. В 2017 году инвестиции выросли на 6%, в 2018 году увеличатся на 10%», - пояснил он. Новак заявил, что в течение года ситуация на нефтяном рынке ожидается стабильной.

Он также рассказал, что в кулуарах экономического форума в Давосе он обсудил с американским коллегой Риком Перри развитие конкуренции на нефтегазовом рынке.

«В кулуарах форума очень много об этом говорили, что санкции - это рудимент, это не соответствует сегодняшним рыночным отношениям и конечно для того, чтобы решать те глобальные проблемы, которые сегодня стоят перед обществом», - сказал Новак. Он выразил надежду на то, что у России и США будут выстраиваться отношения и энергодиалог восстановится.

Эмоции экономического форума в Давосе

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Элтон Джон рассказал о последнем трехлетнем гастрольном турне

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

70-летний британский композитор Элтон Джон подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет выступлений, передает телеканал Sky News. Перед тем как отказаться от гастрольных концертов, музыкант собирается отправиться в последнее трехлетнее мировое турне. После 2021 г. Джон откажется от гастролей и будет больше свободного времени уделять семье.

Трехлетнее турне начнется в сентябре 2018 г. «Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас – это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой», – заявил он.

По его словам, турне – это возможность поблагодарить поклонников по всему миру. «Это не значит, что я больше не буду творить. У меня был хороший забег. Я хочу уйти с огоньком», – добавил Джон.

Ранее издание Daily Mirror сообщило о планах музыканта прекратить гастрольную деятельность из-за состояния здоровья.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росавиация предписала Royal Flight сократить чартерную программу на 10%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росавиация рекомендовала авиакомпании Royal Flight (бывшая «Абакан-авиа») сократить программу чартерных рейсов на 10% в начале февраля, передает ТАСС.

Рекомендации подготовлены по итогам заседания межведомственной рабочей группы по анализу оборота судов при Росавиации. Группа ранее была созвана для предотвращения задержек и отмены рейсов из-за недостаточного числа самолетов и их резерва.

Как объяснили ТАСС в Росавиации, решение сократить чартерную программу авиакомпании основано на том, что задержки рейсов перевозчика в течение последнего месяца превысили 10% от общего объема выполненных рейсов.

Royal Flight работает на рынке международных пассажироперевозок с 2014 г. В ее авиапарк входят самолеты Boeing 767 и Boeing 737. Основным заказчиком перевозок является Coral Travel.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили различные травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В свою очередь «РИА «Новости» сообщает о пяти пострадавших.

ДТП произошло на проспекте Мира, недалеко от дома № 68.

«В районе д. 68 на проспекте Мира водитель легкового автомобиля из-за дорожной аварии вылетел на остановку общественного транспорта», - рассказал агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Водитель скончался на месте аварии. «Скорее всего, от удара головой об руль. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в среднем», - передает РЕН ТВ.

На месте работают правоохранительные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены, передает «РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир Bloomberg TV.

По его словам, на данный момент в России работают предприниматели, проявляющие заботу о России и зарабатывающие деньги, занимаясь ответственным бизнесом. «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», – ответил он на вопрос о том, как российские олигархи относятся к возможному расширению санкций США против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», – добавил вице-премьер.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа 2017 г. подписал закон, согласно которому против России будут введены новые секторальные санкции. Доклад об этом должен появиться 29 января на официальном сайте минфина США.

Эмоции экономического форума в Давосе

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти США расширили санкции против КНДР из-за ядерной программы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти США расширили санкции против министерства нефтяной промышленности Северной Кореи, а также шести морских судов. В санкционный список внесли 16 граждан КНДР, задействованных при разработке ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении американского минфина.

Из 16 попавших под санкции 11 человек - это члены Рабочей партии КНДР, еще пятеро - это работающие в России, Китае и Абхазии граждане КНДР. «В соответствии с резолюциями Совбеза ООН правительство США предпринимает меры против незаконных субъектов в Китае, России и в других странах, которые действуют от имени северокорейских финансовых сетей, а также призывает к их высылке с территорий, где они находятся», - говорится в сообщении минфина.

США также ввели санкции против девяти китайских и северокорейских нефтяных, торговых и судоходных компаний (Gooyong Shipping Co Ltd., Hwasong Shipping Co Ltd., Korea Kumunsan Shipping Co, Korea Marine & Industrial Trdg и CK International Ltd.).

В санкционном списке также указано имя гражданки России и ЮАР Ирины Хуиш (девичья фамилия Бурлова), связанной с VELMUR MANAGEMENT PTE.

12 января канадские власти ввели новые санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией № 2397, принятой Совбезом ООН 22 декабря 2017 г. 18 января американский президент Дональд Трамп говорил, что Москва «совсем не помогает» Вашингтону в решении вопроса с КНДР. «То, в чем Китай помогает, Россия нивелирует. Другими словами, Россия иногда перекрывает то, что делает Китай», - заявил он в интервью Reuters.

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

Выбор редактора
Политика
Новости

В Европарламенте почтили память жертв холокоста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Европарламенте прошла памятная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, в которой приняли участие выжившие в лагерях, европейские парламентарии и чиновники. Впервые в этом году на мероприятии почтили память как жертв холокоста, унесшего жизни 6 млн евреев, так и геноцида цыганского населения.

Заместитель председателя Европарламента Мейрид Макгиннес сказала на выступлении, что «еврейская диаспора вспоминает холокост как катастрофу, в которой были уничтожены многие евреи, погибли представители других народов». Она объявила об открытии в Европарламенте выставки, посвященной двум цыганским народностям – синти и рома. «Мы хотим, чтобы память об этом преступлении оставалась в наших умах и сердцах, чтобы этого больше не произошло», – заявила Макгиннес.

На церемонии выступил профессор Томаш Радил, который выжил после Освенцима. Он рассказал, что родился в 1930 г., в марте 1944 г. он попал в лагерь. «Я сказал, что мне 16 лет и я кузнец по профессии. Я понял, что иначе меня убьют как слабого подростка», – рассказал он. Его отправили в ту часть лагеря, где содержалась народность рома, он рассказал, что помнит, как за одну ночь были уничтожены почти все, кто содержался в этой части лагеря.

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор сообщил, что Европейский совет по толерантности и примирению создаст специальную организацию, в которую войдут историки и философы. Они займутся разработкой концепции безопасной толерантности. «Нам всем остро необходима новая европейская идеология, которая бы служила основой для нового общеевропейского и национального законодательства», – заявил Кантор. Он сказал, что только спустя 73 года после освобождения концентрационных лагерей численность евреев в мире достигла довоенного уровня. «27 января 1945 г. Красная армия освободила 3000 узников Освенцима, оставшихся в живых из миллиона, погибших там», – сказал Кантор. По его словам, в прошлом году резко возросло число антисемитских инцидентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции: «Из-за постоянной угрозы синагоги и еврейские общинные центры во многих европейских странах находятся практически под круглосуточной охраной полиции и военных».

Выбор редактора
Политика
Новости

Дворкович рассказал о прячущихся от российской делегации в Давосе американцах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, что американцы избегают представителей российской делегации, «прячутся от реальных обсуждений», передает «РИА «Новости».

«Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны... Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете», - сказал Дворкович, добавив, что вопрос, связанный с западными санкциями, - ничтожный. По его словам, не стоит тратить много времени на обсуждение ограничительных мер, нужно эффективнее работать.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе», — утверждает Дворкович. По его словам, Давос представляет собой маленькую деревню, «но они не хотят говорить».

Дворкович также заявил, что не просил о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. «Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», — отметил он.

Эмоции экономического форума в Давосе

Выбор редактора
Экономика
Новости

Путин назвал основную задачу российской промышленности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин считает, что производство гражданской продукции должно обеспечить финансовую устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к 2020 г., к тому моменту основная часть гособоронзаказа будет уже выполнена, пояснил он во время посещения предприятия «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), передает «РИА Новости».

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 г., когда пик гособоронзаказа будет пройден», — сказал глава государства.

По его словам, основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, а диверсификация ОПК должна проходить сбалансированно.

Путин также рассказал, что, согласно планам государства, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2030 г. должна увеличится до 50%. По его словам, стратегической задачей является повышение к 2025 г. данной доли до 30% от общего объема продукции ОПК.

Глава государства отметил, что на данный момент реализуется несколько больших программ по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, по внедрению доступных технологий, оснащению современным оборудованием медучреждений, созданию индустрии по переработке отходов. Путин считает, что предприятиям ОПК необходимо активнее подключаться к подобным программам и проектам. «Продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. В искусственных, тепличных условиях, конечно, невозможно и ненужно и вредно было бы создавать такую продукцию», - передает слова Путина ТАСС.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Цена барреля нефти марки WTI превысила $65 впервые с конца 2014 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на Лондонской бирже на 19.38 мск увеличилась на 1,05% и составила $65,15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Последний раз стоимость нефти WTI выросла до $65 за баррель 8 декабря 2014 г.

В свою очередь стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте к этому времени выросла на 0,29% до $70,16 за баррель.

Выбор редактора
Политика
Новости

В «кремлевский доклад» могут попасть от 40 до 400 россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

К подготовке списка российских бизнесменов и чиновников в «кремлевском докладе» в США относятся невероятно серьезно, сказал на сессии «Стратегические перспективы России» в Давосе президент Атлантического совета Фредерик Кемп.

«В список в зависимости от того, кому [в американском руководстве] вы верите, может быть включено от 40 до 400 человек. Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами (чьи связи с Кремлем и помощь ему во влиянии за рубежом, в том числе на выборы в США, хорошо видны) и более короткий». Но на данный момент это «просто список», отметил Кемп: «Включение в него не означает введения санкций против этих людей. Но оно имеет репутационные последствия и повлияет на бизнес».

«Если в этот список будут включены просто богатые люди, просто те, кто построил успешный бизнес, это будет провалом. Цель этого списка не в этом, он не должен и, из того что я на данный момент знаю, не будет составляться по такому принципу», – добавил Кемп.

В соответствии с принятым в 2017 г. законом «О противодействии противникам США посредством санкций» к 29 января минфин США совместно с национальной разведкой и госдепом представит конгрессу доклад о потенциальном эффекте от расширения антироссийских санкций. В конгрессе, в частности, будет представлен так называемый «кремлевский доклад» со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в США считают приближенными к российскому руководству. В отношении фигурантов списка США могут ввести персональные санкции.

Выбор редактора
Политика
Новости

Президент МОКа прокомментировал приглашение «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с приглашением только «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, принятое решение не унижает Россию и российских спортсменов, передает Reuters.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт», – заявил Бах.

По его мнению, комиссия МОКа под руководством Валери Фурнейрон собрала информацию о допинговых нарушениях из различных источников. Результаты работы комиссии Бах назвал достоверными.

МОК хотел «дать чистым российским спортсменам, новому поколению возможность участвовать в Олимпийских играх и быть послами нового чистого российского спорта», заявил он.

Накануне МОК выпустил официальное заявление, в котором говорится, что отсутствие российских атлетов в списке приглашенных участников зимней Олимпиады в Пхенчхане не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга. В свою очередь Фурнейрон заявила, что список составлялся таким образом, чтобы не было «ни малейшего сомнения или подозрения» в употреблении допинга любым из приглашенных российских атлетов. 23 января Олимпийский комитет России сообщил, что напишет в МОК письмо с требованием разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Игр.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото