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Дворкович рассказал о прячущихся от российской делегации в Давосе американцах

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, что американцы избегают представителей российской делегации, «прячутся от реальных обсуждений», передает «РИА «Новости».

«Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны... Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете», - сказал Дворкович, добавив, что вопрос, связанный с западными санкциями, - ничтожный. По его словам, не стоит тратить много времени на обсуждение ограничительных мер, нужно эффективнее работать.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе», — утверждает Дворкович. По его словам, Давос представляет собой маленькую деревню, «но они не хотят говорить».

Дворкович также заявил, что не просил о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. «Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», — отметил он.

Эмоции экономического форума в Давосе