Политика

Новости

Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы кандидата в президенты Владимира Путина, сообщили в четверг в пресс-службе фронта. Всего в состав всех штабов вошло более 300 представителей ОНФ. Сопредседателями избирательных штабов в регионах стали в том числе доверенные лица Путина из ОНФ.

Среди сопредседателей региональных избирательных штабов от ОНФ режиссер Карен Шахназаров, главврач Александр Мясников, эксперт фронта по делам инвалидов Александр Лысенко, президент Академии наук Чеченской республики Шахрудин Гапуров и другие. «Это известные в своих регионах люди, а также простые активисты и эксперты ОНФ, которые работают в повестке президента и помогают решать наиболее чувствительные проблемы жителей регионов», - заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Ранее ОНФ объявил совместный с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) конкурс в преддверии выборов президента на лучший плакат на тему выборов. «Работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов президента, назначенных на 18 марта 2018 г.», - сказано в анонсе пресс-службы. ОНФ активно участвовал и в сборе подписей за Путина: их в том числе собирали активисты фронта и команды «Молодежка ОНФ». Среди доверенных лиц пока около 100 представителей ОНФ.

«Задача - не разочаровывать всех, кто хочет потом показать, как они ковали победу. Поэтому всем стараются подыскивать место в строю», - объясняет политолог Михаил Виноградов. «Заодно будет повод посмотреть, стал ли ОНФ инструментом или остается в большей мере брендом», - добавляет эксперт. Участие в этих выборах любого движения или партии нивелируется тем, что Владимир Путин все равно в них победит, объясняет политолог Андрей Колядин. Дальнейшая судьба ОНФ будет зависеть от того, станет ли перестраиваться политическая система, говорит он: «Скорее всего, глобальных изменений не будет, поэтому можно предположить, что ОНФ так и останется существовать брендом для решения конкретных задач и в его структуре не случится никаких перемен и после выборов».

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина