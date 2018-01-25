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Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы Путина

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Представители ОНФ вошли во все региональные предвыборные штабы кандидата в президенты Владимира Путина, сообщили в четверг в пресс-службе фронта. Всего в состав всех штабов вошло более 300 представителей ОНФ. Сопредседателями избирательных штабов в регионах стали в том числе доверенные лица Путина из ОНФ.

Среди сопредседателей региональных избирательных штабов от ОНФ режиссер Карен Шахназаров, главврач Александр Мясников, эксперт фронта по делам инвалидов Александр Лысенко, президент Академии наук Чеченской республики Шахрудин Гапуров и другие. «Это известные в своих регионах люди, а также простые активисты и эксперты ОНФ, которые работают в повестке президента и помогают решать наиболее чувствительные проблемы жителей регионов», - заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Ранее ОНФ объявил совместный с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) конкурс в преддверии выборов президента на лучший плакат на тему выборов. «Работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов президента, назначенных на 18 марта 2018 г.», - сказано в анонсе пресс-службы. ОНФ активно участвовал и в сборе подписей за Путина: их в том числе собирали активисты фронта и команды «Молодежка ОНФ». Среди доверенных лиц пока около 100 представителей ОНФ.

«Задача - не разочаровывать всех, кто хочет потом показать, как они ковали победу. Поэтому всем стараются подыскивать место в строю», - объясняет политолог Михаил Виноградов. «Заодно будет повод посмотреть, стал ли ОНФ инструментом или остается в большей мере брендом», - добавляет эксперт. Участие в этих выборах любого движения или партии нивелируется тем, что Владимир Путин все равно в них победит, объясняет политолог Андрей Колядин. Дальнейшая судьба ОНФ будет зависеть от того, станет ли перестраиваться политическая система, говорит он: «Скорее всего, глобальных изменений не будет, поэтому можно предположить, что ОНФ так и останется существовать брендом для решения конкретных задач и в его структуре не случится никаких перемен и после выборов».

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Экономика
Новости

Орешкин рассказал, что не дает ему уснуть по ночам

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал причину, которая не дает ему уснуть по ночам, передает РИА «Новости».

По его словам, он переживает за качество жизни в городах России. «Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно», — ответил министр на соответствующий вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе.

После сессии он подтвердил российским журналистам, что это действительно так.

Эмоции экономического форума в Давосе

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Бизнес
Новости

«Лента» собирается удвоить сеть супермаркетов за пару лет

Ведомости
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Ритейлер «Лента» собирается в ближайшие несколько лет удвоить сеть супермаркетов, передает «Интерфакс».

В 2017 г. «Лента» удвоила сеть магазинов, теперь в пяти регионах работают 97 супермаркетов. «Но это все еще относительно небольшой бизнес, мы видим возможность удвоить сеть в ближайшие пару лет, чтобы стать значимым игроком в этом сегменте», - заявил гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг в ходе телефонной конференции.

В прошлом году «Лента» открыла 49 новых супермаркетов. Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе.

Выручка компании увеличилась на 19,2% до 365,2 млрд руб. за год и на 23,4% до 112,1 млрд руб. в IV квартале 2017 г.

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Политика
Новости

Дворкович сообщил о короткой встрече с американскими делегатами в Давосе

Ведомости
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал подробности о прошедших контактах с членами американской делегации в кулуарах экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».

«У меня были короткие контакты, не организованные встречи, с некоторыми членами делегации США», — пояснил он.

Дворкович также заявил, что встречи с президентом США Дональдом Трампом не было. «У нас разные графики», — отметил вице-премьер.

24 января Дворкович, возглавляющий российскую делегацию на давосском форуме, сказал, что представители американской делегации избегают общения с членами российской делегации. При этом он заявил о готовности вести диалог с делегацией США на форуме.

Как развлекают гостей форума в Давосе

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Авто
Новости

Fiat Chrysler получил рекордную прибыль в 2017 году

Интерфакс
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Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobile (FCA) увеличил прибыль в 2017 г. до рекордного уровня благодаря повышению продаж SUV (кроссоверов и внедорожников) и автомобилей класса люкс. Рост прибыли был отмечен в каждом из основных регионов, при этом долг автопроизводителя сократился почти вдвое.

Доналоговая прибыль (EBIT) без учета разовых факторов в минувшем году увеличилась на 16% до рекордных 7,1 млрд евро, сообщила компания. Рентабельность продаж повысилась на 90 базисных пунктов - до 6,4%.

Чистая прибыль автопроизводителя по итогам года подскочила на 93% до 3,5 млрд евро, прибыль без учета разовых факторов - на 50% до 3,8 млрд евро. Показатель включает в себя единовременные списания в размере 100 млн евро, связанные с налоговой реформой в США.

Годовая выручка FCA составила 111 млрд евро, что в целом соответствует показателю 2016 г. Чистый долг FCA на конец 2017 г. уменьшился до 2,39 млрд евро против 4,41 млрд евро годом ранее. Продажи автомобилей составили 4,740 млн единиц - примерно на уровне предыдущего года.

В Северной Америке, на долю которой приходится порядка 75% прибыли FCA, продажи в прошлом году уменьшились на 7% до 2,4 млн автомобилей. Тем не менее прибыль подразделения повысилась на 2% до 5,23 млрд евро благодаря увеличению маржи. Продажи в Латинской Америке выросли на 14%, прибыль взлетела до 151 млн евро с 5 млн евро годом ранее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи FCA подскочили на 24%, прибыль - на 64%, в EMEA рост продаж и прибыли составил соответственно 5% и 36%.

Принадлежащий FCA производитель автомобилей класса люкс Maserati увеличил продажи в минувшем году на 22% до 51 500 машин.

В IV квартале 2017 г. EBIT без учета разовых факторов увеличилась на 22% до 1,89 млрд евро, что оказалось хуже консенсус-прогноза рынка на уровне 2,01 млрд евро.

Компания ожидает в 2018 г. скорректированную EBIT не менее 8,7 млрд евро, что соответствует нижней границе предыдущего прогноза компании.

Акции FCA в ходе торгов в Милане в четверг прибавляют в цене 2,9%. Их стоимость на предварительных торгах в Нью-Йорке увеличилась на 3%.

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Стиль жизни
Новости

ОКР опубликовал список отправленных на Олимпиаду спортсменов

Ведомости
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Олимпийский комитет России опубликовал список российских спортсменов, которые вошли в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане. Полный список опубликован на официальном сайте ОКР.

В четверг первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что заявка российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 включает 169 человек.

«Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка олимпийских атлетов из России. Она включает в себя 169 спортсменов, к сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в нее», - передает его слова ТАСС.

По его словам, 169 человек - это спортсмены. Вместе с ними на соревнования отправятся специалисты, тренеры и члены делегации. Всего 340 человек. «С точки зрения МОК, этот список окончательный», - уточнил Поздняков.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор может разрешить поставки томатов еще 5 турецким поставщикам

Ведомости
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Россельхознадзор в ближайшее время может разрешить поставки томатов в Россию еще пяти турецким поставщикам, передает «Интерфакс».

«Открытие предприятий будет рассматриваться на будущей неделе», - уточнила представитель ведомства Юлия Мелано. По ее словам, служба проанализировала часть материалов, полученных в ходе инспекции предприятий, состоявшейся в конце 2017 г.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что квота на поставки томатов из Турции останется неизменной при пополнении списка поставщиков. «Россельхознадзор объявит о решениях, в том числе положительных, по расширению списка турецких компаний, которые могут поставлять томаты в Россию, но в рамках той квоты общего объема поставок, который мы определили. То есть это пока ограниченные объемы», - пояснил он на брифинге экономического форума в Давосе.

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Политика
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Медведев назначил новым замминистра образования замполпреда в ЦФО

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность замминистра образования и науки Ирину Потехину. Копия документа опубликована на сайте правительства.

«Назначить Потехину Ирину Петровну заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в документе.

До назначения на должность замминистра Потехина занимала пост заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе. 

О возможном назначении Потехиной на новую должность накануне сообщали «Коммерсантъ» и РБК. По информации газеты, Потехиной может быть поручено развитие федеральных проектов профессиональной ориентации и профессионального образования, которые она курировала в полпредстве. Накануне глава администрации президента России Антон Вайно освободил Потехину от должности замполпреда.

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Bloomberg сообщил о завершении «брачного союза» Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой

Ведомости
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Гендиректор фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика») Катерина Тихонова и бизнесмен Кирилл Шамалов расстались, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре неназванных источника. Как пишет агентство, их «брачный союз» завершен. Сам Шамалов отказался от комментариев.

Bloomberg называет Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина. Кирилл Шамалов - сын акционера банка «Россия» Николая Шамалова, давнего знакомого Владимира Путина. В 2015 г. агентство Reuters, источники которого также называли Тихонову дочерью Путина, сообщило, что Тихонова и Шамалов отпраздновали свадьбу в 2013 г. на горнолыжном курорте «Игора» неподалеку от Петербурга. Официально информация о браке Тихоновой и Шамалова никогда не подтверждалась.

Кремль никогда не подтверждал, что Тихонова - дочь президента. Сам Путин в июне 2017 г. на прямой линии заявил, что его дочери не принимают участия в политической жизни страны и «живут нормальной, рядовой жизнью», занимаются наукой, образованием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос о комментарии не ответил, так же поступили в офисе Тихоновой, пишет Bloomberg.

В декабре 2017 г. Кирилл Шамалов выложил на своей странице в Facebook фотографию с девушкой, зарегистрированной в соцсети под аккаунтом «Zhanna Volkova». Фотографию сопровождала подпись: «Люблю тебя».

С 2008 г. Шамалов был вице-президентом «Сибура», а с 2012-го - заместителем председателя правления головной компании «Сибур холдинга». В 2014 г. Кирилл Шамалов стал одним из крупнейших акционеров «Сибура», консолидировав 21,4% акций компании. В 2015 г. он вышел из состава правления, но сохранил за собой место в совете директоров. В апреле 2017 г. он снизил долю в «Сибуре» до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону. Исходя из оценки «Сибура» для сделки с Sinopec проданные Шамаловым акции могли стоить $2,21 млрд. В конце декабря прошлого года Шамалов вновь стал членом правления «Сибура».

На каких условиях Шамалов продал большую часть своего пакета в «Сибуре», не раскрывалось. Один из собеседников Bloomberg рассказал, что Шамалов при продаже не получил ничего, так как мог владеть акциями только в качестве члена семьи президента. В то же время другой собеседник Bloomberg, близкий к Шамалову, отрицает наличие связи между браком бизнесмена и сделками с акциями «Сибура». Он отметил, что Шамалов получил первый пакет в компании (4,3%) благодаря опционной программе для мотивации менеджмента. Об этом же говорил сам Шамалов в интервью «Коммерсанту» в 2015 г. Пресс-служба «Сибура» также заявила Bloomberg, что первую долю в компании Шамалов получил по итогам своей работы. По словам собеседника Bloomberg, еще 17% Шамалов вместе со своим отцом Николаем Шамаловым позднее купил у Геннадия Тимченко. Кирилл Шамалов говорил «Коммерсанту», что деньги на эту сделку он привлекал в Газпромбанке под залог принадлежавших ему активов.

Представитель Газпромбанка и Леонид Михельсон не ответили на запросы Bloomberg. Представитель Тимченко сообщил, что доля бизнесмена в «Сибуре» для сделки с Шамаловым была оценена по рыночной стоимости.

Журнал Forbes впервые включил Шамалова в список богатейших россиян в 2016 г., оценив его состояние в $1,2 млрд (64-е место). Сейчас Bloomberg оценивает состояние Кирилла Шамалова в $800 млн.

 

Бизнес
Новости

«Россети» переименуют все свои компании

Ведомости
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Руководство «Россетей» решило переименовать дочерние компании. В компании считают, что они должны ассоциироваться с основной структурой. Об этом рассказал гендиректор «Россетей» Павел Ливинский во время совещания с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, передает ТАСС.

«Речь идет о том, чтобы дочерние компании и их наименования четко ассоциировались с наименованием "Россети"», - пояснил он, отметив, что сроки ребрендинга пока не определены. Переименование самой компании не планируется.

По его словам, необходимо понимать, какие компании входят в состав «Россетей», а какие являются частными конторами. Переименование необходимо с точки зрения имиджа.

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Бизнес
Новости

Для не приглашенных на Олимпиаду спортсменов устроят турниры в России

Интерфакс
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Для российских спортсменов, которые не смогут поехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, будут устроены отдельные турниры в России, заявил сегодня министр спорта Павел Колобков.

«Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев, сроки проведения будут согласованы с федерациями», - сказал Колобков журналистам. По его словам, «наши спортсмены должны получить практику, многие находятся в хорошей форме».

Сегодня первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что на Олимпийские игры заявлены 169 российских спортсменов. «В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение», - уточнил спортивный чиновник.

Об альтернативных соревнованиях в России спортивные чиновники уже говорили: президент ОКР Александр Жуков предлагал участвовать в них спортсменам, которые не захотят участвовать в Играх под нейтральным флагом. В 2016 г. Россия уже проводила подобное альтернативное мероприятие – для паралимпийцев, которых отстранили от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Соревнования прошли в Подмосковье.

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Бизнес
Новости

РФПИ с партнерами планирует вложить в СП «Яндекс.Такси» и Uber «десятки миллионов долларов»

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами собирается вложить в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber десятки миллионов долларов. Об этом рассказал руководитель фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Интерфакс».

По его словам, сделка может быть закрыта в ближайшее время. «Вместе с нами туда придет ряд наших партнеров, в том числе РКИФ, и, соответственно, мы верим в будущее этой компании», - отметил он.

РФПИ с партнерами готовы инвестировать «даже больше», но сама компания ограничила «размер капитала, который мы можем инвестировать», пояснил он.

РФПИ является инвестором в компанию Didi (крупнейший в Китае онлайн-сервис заказа такси).

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