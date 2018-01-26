Политика

Новости

ЦИК предупредил КПРФ о недопустимости незаконной агитации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала незаконными печатные агитационные бюллетени «Правда» и вынесла КПРФ предупреждение о недопустимости нарушения избирательного законодательства. По данным ЦИК, в 32 регионах успели распространить 5 млн экземпляров «Правды».

В ЦИК выяснили, что бюллетень на 90% повторял официальный агитационный материал кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Бюллетень при этом не был оплачен из фонда кандидата и не имел выходных данных.

Жалобу на агитацию КПРФ подали кандидат в президенты от Российского общественного союза Сергей Бабурин и руководство «Коммунистической партии коммунисты России».

ЦИК может поставить вопрос о снятии кандидата с регистрации, если незаконная агитация за него стоит больше 5% от максимального размера избирательного фонда. Представитель КПРФ на заседании назвать сумму расходов не смог. ЦИК дал понять, что специально расследовать этот вопрос не будет. В подобном инциденте кто-то был явно заинтересован, «кому-то это было выгодно», заметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Получение предупреждения ЦИК не означает для КПРФ каких-либо санкций. В ЦИК отметили, что региональные избиркомы совместно с правоохранительными органами «принимают исчерпывающие меры реагирования» на незаконную агитацию и «необходимость дополнительных пресекательных мер реагирования со стороны ЦИК России не усматривается».