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Минобороны России назвало британского министра утратившим понимание разумного

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон «давно утратил понимание границ разумного». Так считает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков (его письменное обращение есть в распоряжении «Ведомостей»).

Фобии британского министра достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», отмечает Конашенков. Данные о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретны», как и фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена, продолжает он.

Конашенков отмечает, что удивляет другое: Уильсон не первый министр обороны, который пытается «заработать политические висты», говоря об угрозе со стороны России. Если «такие глупости» ему докладывает британский генеральный штаб, то надо думать не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских чиновников, добавляет Конашенков.

Ранее Уильямсон в интервью The Telegraph отметил «реальную угрозу» со стороны России, которая может привести к множеству жертв. По его словам, сейчас Россия интересуется слабыми местами инфраструктуры Великобритании: «Почему они продолжают фотографировать и смотреть на электростанции?». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию и переадресовал вопрос Минобороны России.