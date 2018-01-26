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Минобороны России назвало британского министра утратившим понимание разумного

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон «давно утратил понимание границ разумного». Так считает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков (его письменное обращение есть в распоряжении «Ведомостей»).

Фобии британского министра достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», отмечает Конашенков. Данные о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретны», как и фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена, продолжает он.

Конашенков отмечает, что удивляет другое: Уильсон не первый министр обороны, который пытается «заработать политические висты», говоря об угрозе со стороны России. Если «такие глупости» ему докладывает британский генеральный штаб, то надо думать не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских чиновников, добавляет Конашенков.

Ранее Уильямсон в интервью The Telegraph отметил «реальную угрозу» со стороны России, которая может привести к множеству жертв. По его словам, сейчас Россия интересуется слабыми местами инфраструктуры Великобритании: «Почему они продолжают фотографировать и смотреть на электростанции?». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию и переадресовал вопрос Минобороны России.

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Политика
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Российский МИД заявил о возможном ответе на новые санкции США

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В российском МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право ответить на введенные Вашингтоном дополнительные санкции. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право», – говорится в официальном комментарии.

По мнению МИДа, американские власти продолжают попытки оказывать давление на Россию. Дополнительные санкции против российских граждан и компаний введены под надуманным предлогом «причастности России к кризису» на Украине. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может отказаться от иллюзий, что Россию нельзя испугать отказами в американских визах или запретами в торговле, невозможно заставить Россию «отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов».

МИД посоветовал «вашингтонским стратегам» задуматься о бессмысленности санкций, которые не приносят им никаких результатов, а только приводят к финансовым потерям для американского бизнеса.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания «Россия» предупредила о «фейковых» билетах в Мексику

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Авиакомпания «Россия» предупредила о появлении «фейковых» билетов в мексиканский Канкун. По информации перевозчика, некоторые туроператоры реализуют туры с недействительными авиабилетами. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь, скорее всего, идет об операторе «Анекс-тур». Компания продавала туры в Канкун, не обеспеченные авиабилетами. Ростуризм и Росавиация уже провели экстренное совещание по сложившейся ситуации.

Отдельные туроператоры выписывают «недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок», уточняется в сообщении компании.

«Полетная программа туроператора – "Библио глобус" – на самолетах авиакомпании "Россия" из Москвы в Канкун закончится 3 февраля. По сути, с учетом ограничений авиационных властей Мексики туроператор "Анекс-тур" реализовывал не обеспеченный авиаперевозкой продукт, не имея разрешения на передачу пассажиров с одной авиакомпании на другую», – пояснил перевозчик. Как уточнили в авиакомпании, один из туроператоров решил шантажировать перевозчика при помощи выписки недостоверных бланков билетов на рейс, вынуждая авиакомпанию принять пассажиров к перевозке на чартерный рейс.

В свою очередь Ростуризм заявил, что пассажиры «Анекс-тура» в Канкун будут перевезены авиакомпанией Azur Air из «Домодедово» вместо «России» из «Внуково». В Ростуризме отметили, что спор авиакомпании и туроператора продолжается с 11 января. Ни одна из сторон не обращалась для разрешения ситуации к регуляторам.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор пожалуется в СКР из-за нарушений PepsiCo в сфере производства

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Сотрудники Россельхознадзора готовят пакет документов для передачи в Следственный комитет России (СКР) из-за нарушений, выявленных на производстве молочной продукции PepsiCo, передает «Интерфакс». Служба считает целесообразным возбудить уголовное дело в отношении руководства компании, в частности, в лице вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергея Глушкова.

Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, нарушения выявлены в результате проверки. «Американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан», - отметила она.

В PepsiCo заявили, что изучают выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и не исключают их обжалования в судебном порядке. По мнению компании, ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек.

В середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю возбудило административное дело в отношении PepsiCo по фактам нарушений на Рубцовском молочном заводе.

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Политика
Новости

Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы Конституционного суда

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Президент Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда на новый срок, сообщается на сайте Кремля. О том, что Путин предложит Совету Федерации переназначить Зорькина, «Ведомостям» ранее рассказали несколько собеседников в Кремле и судейском сообществе.

Согласно закону «О Конституционном суде» его председатель назначается Советом Федерации по представлению президента. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил «Интерфаксу», что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Зорькина 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.

Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 г. В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи.

Стиль жизни
Новости

МОК опубликовал правила поведения россиян на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, которые поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом. Об этом говорится в заявлении МОКа.

За соблюдением данных правил будет следить рабочая группа МОКа во главе с заместителем гендиректора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Россияне в первую очередь должны уважать решение исполнительного совета МОКа.

Согласно обнародованным правилам, олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и даже в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России), разрешается использование только аббревиатур OAR или кириллической ОСР.

Спортсменам разрешается участвовать в альтернативных церемониях награждения только в нейтральном статусе. Спортсмены и члены делегации смогут демонстрировать российский флаг только в спальнях и закрытых помещениях в олимпийской деревне после получения разрешения МОКа. Любая публичная демонстрация российских флага, гимна, эмблем или символов запрещена. В документе нет запрета на использование российского флага болельщиками.

МОК запретил ZaSport продажу одежды с олимпийской символикой в Южной Корее, в том числе и онлайн в России.

В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, получивших приглашения на Олимпиаду.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Политика
Новости

Суд назначил Саакашвили домашний арест в ночное время

Ведомости
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Апелляционный суд Киева избрал для бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает телеканал «112 Украина».

Таким образом, суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, который 11 декабря не избрал меру пресечения в отношении политика. Жалоба Генпрокуратуры Украины удовлетворена частично.

«Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) следующего дня», — зачитал решение судья Олег Присяжнюк.

Помимо этого Саакашвили обязали по первому требованию являться к следователю и не уезжать из Киева без разрешения прокурора, передает «Апостроф».

«Позор! Это не суд! Это прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность», - сказал Саакашвили после заседания суда, добавив, что он продолжит акции за отстранение и смену власти мирным путем.

Саакашвили обвиняют по ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Следствие считает, что политик договорился с беглым олигархом Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Как сторонники Саакашвили отбили его у спецслужб Украины

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Бизнес
Новости

Сбербанк подал в суд на принадлежащего «Системе» ритейлера Concept Group

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял иск Сбербанка о взыскании суммы по кредитному договору к группе компаний Concept Group. Об этом сообщается на сайте суда.

Ответчиками по делу являются ООО «Стиль экспресс», ООО «Концепт груп» и Л. А. Ханик. Последний является сооснователем ритейлера, уточняет «Интерфакс». Суд зарегистрировал иск 22 января 2018 г. Предварительное судебное заседание назначено на 22 февраля. Больше на сайте суда информации об иске нет.

У Concept Group есть просроченная задолженность по текущим графикам выплат по кредиту, сообщил Сбербанк «Интерфаксу».

Concept Group - ритейлер одежды, который входит в АФК «Система». Ранее компания озвучила планы по продаже одежды в Индии. В январе 2016 г. Сбербанк открыл Concept Group возобновляемую кредитную линию на 1,7 млрд руб. сроком на три года.

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Технологии
Новости

СКР опроверг проведение проверки на экстремизм кинотеатра «Пионер»

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Следственный комитет России опроверг проведение проверки на экстремизм в отношении столичного кинотеатра «Пионер». Об этом ТАСС заявила представитель ведомства Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве такая проверка не проводится», - заявила она. Ранее в СМИ появилась информация, что следователи СК по Западному административному округу Москвы начали проверку по статье «Экстремизм».

Ранее журналистка AFP Ола Циховлас написала в Twitter, что в московском кинотеатре «Пионер» после окончания сеанса фильма «Смерть Сталина», у которого ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, появились сотрудники правоохранительных органов.

«Пионер» показал «Смерть Сталина» три раза: два сеанса прошли в четверг и один - сегодня с утра. Согласно КоАП кинотеатр могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения. В случае повторного нарушения штраф составит 100 000–200 000 руб. Также работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.

Как проходил первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»

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Технологии
Новости

Бывший главный редактор «Делового Петербурга» стал топ-менеджером РБК

Ведомости
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Бывший главный редактор и гендиректор издания «Деловой Петербург» Максим Васюков назначен заместителем гендиректора холдинга РБК, сообщила компания.

Недавно издание «Деловой Петербург» приобрел Григорий Березкин. Он же владеет РБК. Васюков в 2011 г. был назначен главным редактором и гендиректором «Делового Петербурга».

Березкин после покупки петербургского издания поменял его руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, который последние годы работал в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, пишет РБК.

Переход Васюкова именно на работу в РБК не связан с тем, что обоими изданиями теперь владеет Березкин, рассказал «Ведомостям» источник в РБК. Васюкова, как опытного медиаменеджера, пригласил на работу гендиректор РБК Николай Молибог.

Гендиректором «Делового Петербурга» также стал бывший чиновник - это Наталья Шелудько, которая еще недавно занимала пост председателя областного комитета по печати и связям с общественностью. До сделки Васюков заверил редакцию издания, что даже при смене собственников руководство этого СМИ и его редакционная политика не изменятся.

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Бизнес
Новости

X5 Retail Group подала документы для размещения бумаг на Московской бирже

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group подал документы для листинга на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, компания хочет разместить на бирже GDR (глобальные депозитарные расписки). Глобальные депозитарные расписки X5 уже есть в обращении на Лондонской бирже.

X5 Retail Group управляет магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др. Выручка компании в 2017 г. выросла на 25,5% до 1,28 трлн руб. Положительное влияние оказало рекордное снижение инфляции, считает главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Ранее компания подала ходатайство в ФАС о покупке 100 магазинов «Уфимский гастроном» в Башкирии.

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Политика
Новости

ОКР отказался от идеи организации «Русского дома» в Пхенчхане

Ведомости
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Олимпийский комитет России решил не организовывать «Русский дом» во время зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Об этом заявил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.

«ОКР на этот раз отказался от идеи организации "Русского дома" на Играх-2018», - сказал он.

Впервые «Русский дом» был организован на зимней Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда инициатива создания «Русского дома» как места отдыха спортсменов принадлежала теперь уже бывшему президенту ОКР Виталию Смирнову. После этого «Русский дом» традиционно организовывали каждую Олимпиаду.

Как мир готовится к Олимпиаде-2018

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Экономика
Новости

Путин внес в Думу законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума с 1 мая

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., это около 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно законопроекту с 1 мая этого года МРОТ будет доведен до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. (11 163 руб.).

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 г. в сумме 11 163 руб. в месяц», – следует из внесенной Путиным поправки.

МРОТ будет ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

Законопроект затронет 1,6 млн работников бюджетной сферы и 1,4 млн сотрудников реального сектора экономики. По данным Минтруда, на повышение МРОТа потребуется около 40 млрд руб. – 7,5 млрд руб. из федеральной казны и 31,8 млрд руб. из региональных и муниципальных бюджетов. Дополнительные затраты бизнеса при этом оцениваются в 22,7 млрд руб.

Изначально уравнять МРОТ с прожиточным минимумом правительство планировало с 1 января 2019 г. Однако в связи с улучшением экономической ситуации в стране этот процесс было решено ускорить, объяснял Путин.

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