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Белых в последнем слове в суде рассказал о своем единственном желании

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в пятницу выступил с последним словом в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Белых отметил, что у него «сейчас одно желание – быть рядом с женой, четырьмя детьми, которым требуется воспитание». Он попросил вынести суд оправдательный приговор. Белых отметил, что много недодал людям, которых любит, отмечает «Интерфакс».

Всего речь бывшего губернатора заняла ровно час. Белых перечислил позиции защиты и напомнил, что его участие в получении взяток нигде не подтверждается. Он также процитировал диалог из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». «Вы зачем казенного работника обидели? Не обижал, он пришел обиженный», - сказал Белых.

Белых отметил, что не все было идеально в его работе на посту губернатора, но подчеркнул, что ему не стыдно за нее. По его словам, он работал по 12–14 часов в сутки и за время работы накопил более 200 дней отпуска (Белых занимал пост губернатора с 2009 по 2016 г.).

Кроме того, он попросил суд обратить внимание на его здоровье, которое «поистрепалось»: «За прошедший месяц мне сделали столько капельниц, уколов и таблеток, сколько не было за всю жизнь, а мне 42 года».

Суд вынесет приговор бывшему губернатору Кировской области 1 февраля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам Белых ранее заявил о провокации. Ранее обвинение попросило для него 10 лет колонии строгого режима, штраф на 100 млн руб. и лишить его права на восемь лет занимать должности во власти.