Обвинение попросило приговорить Белых к 10 годам колонии

Обвинение попросило назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима Евгений Разумный / Ведомости

Обвинение попросило суд признать бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Генпрокуратура в Telegram-канале. Прокуратура просит назначить Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Также прокуратура просит оштрафовать его на 100 млн руб. и лишить права на восемь лет занимать должности во власти.

В среду Пресненский суд Москвы начал прения сторон по уголовному делу Белых. Уже две недели процесс проходит в СИЗО «Матросская Тишина» из-за плохого самочувствия Белых, сообщает Генпрокуратура.

Белых, на тот момент занимавший пост губернатора Кировской области, был задержан 24 июня 2016 г. Ему предъявили обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и арестовали. В июле 2016 г. президент России Владимир Путин отстранил Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.

После задержания Белых давал письменные показания, в которых подтвердил, что получил деньги от немецкого предпринимателя – для благотворительного фонда. В то же время бывший губернатор просил квалифицировать свои действия как превышение должностных полномочий. В суде Белых полностью отрицал вину в получении взятки и заявлял о провокации.

В ноябре 2017 г. один из главных свидетелей по делу Белых дал показания – суд допросил предпринимателя Юрия Судгаймера (также упоминается в СМИ как Зудхаймер). Именно он передавал взятку. В январе 2018 г. суд отказал защите бывшего губернатора в удовлетворении ходатайства о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Он руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу, рассказывал ранее адвокат Белых Андрей Грохотов. Феоктистов также проходил свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.