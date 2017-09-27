Никита Белых: «От тюрьмы и от сумы в России не зарекайся»
В Пресненском суде продолжается допрос экс-губернатора Кировской области
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«Бизнесмены могли решать со мной любые вопросы и проблемы», - сказал в суде Никита Белых
С. Портер / Ведомости
В Пресненском суде Москвы в среду продолжился допрос обвиняемого в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Сторону обвинения, в частности, интересовало, каким образом за счет средств благотворительных фондов можно финансировать избирательную кампанию. Белых вновь, как и раньше, сказал, что деньги, которые собирали с бизнесменов областные власти, должны были пойти на ремонт фасадов, установку памятников и фонтанов.
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