Никита Белых: «За деньги нельзя купить хорошего друга, но можно его продать»

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По словам Белых, Щерчков его оговорил Е. Разумный / Ведомости

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассказал о том, какие отношения у него были с владельцем НЛК и УК «Лесхоз» Юрием Судгаймером и бывшим владельцем предприятий Альбертом Ларицким. В Пресненском районном суде на третьем заседании гособвинение провело допрос экс-губернатора, который продолжится еще и на следующем заседании. По словам Белых, с Ларицким он познакомился в 2009 г., когда был назначен на пост губернатора. Позже после продажи предприятий Ларицкий представил Судгаймера Белых как «нового владельца НЛК».

С Ларицким у него были приятельские отношения. Гособвинитель уточнила, говорил ли Белых, что он как губернатор будет способствовать реализации проектов предприятия. «В рамках стандартного набора губернаторских комплиментов, которые говорят всем. Были высказаны общие слова, что мы заинтересованы в инвестициях в регион», - заявил Белых. Однако гособвинитель сообщила, что Судгаймер был представлен ему еще до продажи и поинтересовалась, могло ли сподвигнуть на покупку предприятия то, что Белых обещал поддержку, однако экс-губернатор сказал, что в его словах не было ничего особенного, чтобы не говорили обычно губернаторы инвесторам.

Гособвинитель уточнила, почему Судгаймер приобрел НЛК и УК «Лесхоз», на что Белых ответил, что для него это тоже было загадкой. По его словам, деньги, вложенные в НЛК и УК «Лесхоз» когда компаниями владел еще Ларицкий, были Судгаймера. Кроме того Судгаймер уже тогда входил в совет директоров этих компаний. «Поэтому когда он вдруг, став владельцем, начал говорить, что на предприятии обнаружилось много проблем, это было удивительно», - сказал Белых, добавив, что Ларицкий и Судгаймер постоянно жаловались ему друг на друга, однако он попросил их не вмешивать в конфликт.

Гособвинение позже планирует допросить Ларицкого, который содержится в сизо, а также вызвать на суд повесткой Судгаймера. Адвокат Белых в свою очередь сказал, что вызовет в суд генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил оперативно-розыскными мероприятиями по этому делу.

Также обвинение интересовали взаимоотношения между Белых и его заместителем Сергеем Щерчковым, который дал показания против Белых. По словам Белых, у них были дружеские отношения, он был одним из тех, кто приехал с ним в Кировскую область после его назначения. Именно Щерчков стал одним из посредников при передачи первой взятки в 2012 году, считает обвинение. По словам Белых, Щерчков его оговорил, прокурор поинтересовалась почему: «За деньги нельзя купить хорошего друга, но можно его продать».

Кроме того он не исключает давление на Щерчкова, поскольку против него также было возбуждено уголовное дело, однако после дачи показаний против Белых оно было закрыто. Уголовные дела также были возбуждены по эпизоду дачи взятки в отношении Ларицкого и Судгаймера, но они также были закрыты. Белых также сообщил, что именно Щерчков курировал лесную отрасль в регионе.

Обвинение также задавало Белых вопросы о том, мог ли он повлиять на включение инвестиционных проектов в список приоритетных. По словам Белых, все решения в сфере лесопользования принимались коллегиально в правительстве, а процедура попадания проектов в список приоритетных проходила с участием трех департаментов правительства области, которые должны выдать свои заключения, Рослесхоза, а окончательное решение принимает Минпромторг.

Также гособвинение интересовалось, какой из департаментов правительства курировал благоустройство в области. Белых объяснил, что эти вопросы были в ведении муниципалитетов, однако по его распоряжению была создана рабочая группа по благоустройству, которая занималась этим вопросом по всему региону. Он, как и на предыдущем, заседании заявил, что с его стороны было ошибкой взять наличные деньги, которые передали его помощнику и которые он положил на счет кировского отделения Российского военно-исторического общества. Он добавил, что в 2015 году в год 70-летия победы обращался к Судгаймеру помочь с реставрацией памятника маршалу Ивану Коневу, который установлен в Праге. Тот обещал помочь, однако в итоге власти Праги сами отремонтировали памятник и помощь Судгаймера не понадобилась.