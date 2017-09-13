Два адвоката отказались от Белых из-за неоплаты их услуг

Два адвоката бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых - Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош - перестали представлять интересы экс-чиновника, передает «Интерфакс».

«Никита Юрьевич не смог оплатить услуги адвокатов Курдяшова и Ярош, договор был расторгнут. Прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал», - сказала председательствующая судья Татьяна Васюченко.

Теперь интересы Белых представляет только один адвокат - Андрей Грохотов. Белых находится под арестом до 4 февраля 2018 г. Его задержали 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы. На следующий день суд санкционировал его арест.

Экс-губернатор обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России) через посредников. Речь идет о сумме в 600 000 евро. Белых не признает вину.