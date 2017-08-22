Обвинение попросило продлить арест Никиты Белых еще на полгода

Гособвинение просит оставить под стражей еще на полгода бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции.

«Прокуратура заявила ходатайство о продлении ареста Никиты Юрьевича на полгода», - сказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Кудряшов.

По его словам, защита просила суд вернуть дело в прокуратуру в связи с обнаруженными ею в обвинительном заключении нарушениями, препятствующими рассмотрению дела по существу.

«Также мы просили исключить из материалов дела ряд доказательств, которые были получены с нарушением закона», - добавил он.

Пресненский суд Москвы во вторник проводит предварительные слушания по делу Белых. В настоящее время он находится под арестом, срок которого установлен до 24 сентября.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.