Суд оставил в сизо бывшего губернатора Кировской области Белых

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в коррупции. «Апелляционная коллегия решила оставить в силе постановление Мосгорсуда о продлении Белых срока содержания под стражей до 24 сентября», — сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника передано в Пресненский суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена.

По данным следствия, в 2012–2016 гг. Белых получил взятки, общая сумма которых составила 600 000 евро. В июне 2016 г. бывший губернатор был задержан в одном из московских ресторанов при получении денег.