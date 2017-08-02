РБК: защита Никиты Белых попросила возобновить расследование его дела

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру ходатайства о возобновлении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него, по подозрению в получении взяток на общую сумму в 600 000 евро от предпринимателей, передает РБК со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

«Мы обратились с ходатайствами о том, что мы не согласны с окончанием следствия и нужно его продолжать. Нужно дополнительное расследование. В выводах следствия множество пробелов, большое количество противоречий. Плюс те доказательства, на приобщении которых мы настаивали, проигнорированы. Не допрошены наши свидетели. Поэтому мы просим не утверждать обвинительное заключение и вернуться на стадию предварительного расследования», — пояснил адвокат.

Подробнее о претензиях он не стал говорить, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении данных следствия. Ходатайства были направлены следователю Роману Мухачеву, его руководителю в Главном управлении СКР по расследованию особо важных дел, а также в Генпрокуратуру, уточнил Грохотов.