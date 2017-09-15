Republic узнал о возможном указании Кремля следить за Никитой Белых

В деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых появилась шестистраничная расшифровка разговора двух человек — Игоря Парфенова и Сергея Смирнова, предположительно сотрудников спецслужб. Об этом пишет Republic со ссылкой на материалы. Из беседы следует, что ФСБ могла получить из Кремля указания следить за деятельностью Белых.

Команда якобы была дана за несколько месяцев до ареста Белых. Причиной послужили низкие налоговые отчисления области в федеральный бюджет и опасения за результаты выборов.

Как именно расшифровка оказалась в распоряжении Белых, неизвестно. Суд приобщил ее к делу. Republic отмечает, что если сотрудников ФСБ действительно отправили в командировку в Кировскую область, то встает вопрос о законности их действий.

Белых был арестован в июне 2016 г., он обвиняется в получении взятки в размере 50 000 евро. 5 сентября Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Белых свою вину отрицает.