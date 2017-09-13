Никита Белых: «Обвинение видит во мне не коррупционера, а идиота»

Белых не признал вину в получении взятки М. Стулов / Ведомости

Пресненский суд Москвы в среду допросил обвиняемого во взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Он заявил во время допроса, что занимался благотворительностью. Белых не признал вину в получении взятки.

«Скорее всего, это будет не самое мое лучшее публичное выступление в жизни по состоянию здоровья... Все, о чем я буду говорить, имеет отношение к делу. Понятно и выступление обвинения, и есть материалы в СМИ, из которых я понял, что есть глобальное непонимание различных процессов», - сказал в начале допроса Белых.

Белых в ходе допроса рассказал, что просил бизнесменов поддерживать проекты в области культуры и истории на территории области. Предполагалось, что владелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Юрий Судгаймер тоже будет одним из спонсоров этих проектов, при этом, по словам Белых, Судгаймер настаивал на том, чтобы передавать деньги на спонсорские проекты наличными.

По словам Белых, для финансирования социальных проектов в области он создал два фонда, когда только был назначен на пост губернатора Кировской области, куда в частности перечислил около 16 млн руб. собственных денег. Позже был создан новый фонд «Вятка», через который можно было выстраивать работу с меценатами и спонсорами для финансирования социальных и культурных проектов. Сам же тогда возглавил отделение Российского военно-исторического общества в Кировской области по приглашению министра культуры Владимира Мединского. Отделение РВИО также занималось проектами в области культуры и истории.

По словам Белых, 21 апреля 2016 г. на встрече со 100 предпринимателями он анонсировал ряд проектов, «у нас был хороший повод – в сентябре были выборы в Госдуму, в заксобрание области и муниципалитеты». «Кроме того чтобы каждый из кандидатов вел свою работу, было бы хорошо, если бы люди видели качественные изменения вокруг них. А люди обращают внимание на благоустройство. Поэтому мы анонсировали проекты по обновлению фасадов зданий, установке фонтанов, строительства памятников», - сказал он. На встрече было и руководство НЛК, добавил Белых. По итогам совещания были направлены письма с просьбой о помощи в финансировании этих мероприятий, которые должны были начаться в июле 2016 г., сказал Белых.

Он добавил, что обсуждал помощь для этих проектов и с владельцем НЛК Судгаймером. Судгаймер, по словам Белых, просил его предупреждать, когда Белых будет в поездках, чтобы можно было с ним пересечься. В частности, они встречались в Братиславе и Риге, в том числе в ходе встреч обсуждалась спонсорская поддержка этих проектов. При этом, как подчеркнул Белых, Судгаймер неоднократно настаивал на передаче средств наличными, при том, что сам Белых говорил о том, что деньги надо перевести на счета фонда «Вятка» или отделения РВИО. Ни о какой взятке они не договаривались, ни о какой конспирации речи не шло, говорит он, однако Судгаймер позвонил и попросил о встрече, но Белых был занят и отправил на встречу свою помощницу. Оказалось, что на этой встрече помощник Судгаймера передал ей конверт, когда Белых его вскрыл, там было 50000 евро. Белых передал его своему помощнику, чтобы тот положил эти деньги на счет отделения РВИО.

Встреча 24 июня 2016 г. между Белых и Судгаймером должна была пройти в лобби-баре Lotte Plaza, «где всегда много народа», подчеркнул Белых. Однако Судгаймер попросил его спуститься вниз, «где была другая обстановка», сказал он: «Судгаймер сразу поздравил меня с прошедшим днем рождения и протянул мне красный пакет». По словам Белых, он думал, что в пакете бутылка вина, взял его за ручки и поставил рядом со столом. В итоге по окончании встречи к ним подошли люди, Судгаймера увели, а Белых попросили сесть за стол, начали исследовать его руки. «Из пакета достали бутылку вина, коричневый пакет, под которым, видимо, лежали деньги». Деньги разложили передо мной, начали пересчитывать. Меня несколько раз сфотографировали. То, что в пакете были деньги, я не знал. Сейчас я понимаю, что спецпрепаратом были обработаны не только деньги, но и пакет, и ручки пакета. К деньгам я не прикасался», сказал Белых.

Он говорит, что изначально думал, что операция проводилась в отношение Судгаймера. Белых считает, что в отношении него была организована провокация взятки, которая привела к «видимости взятки с поличным». Адвокат Белых Андрей Грохотов упомянул документы о разговоре двух лиц, из которых следовало, что провокация взятки готовилась заранее. Они в том числе говорили, что «ситуация, аналогичная Сахалину и Коми, может быть скоро реализована в Кировской области», и что сотрудники ФСБ еще весной прибыли в область. По словам Белых, когда 6 июня Судгаймер написал заявление в ФСБ, возмущаясь вымоганием взятки, «это был предлог, а вся работа велась заранее». «Все это говорит о том, что должностные лица ФСБ имеют ложное представление и в погоне за показателями устраивают провокационные действия», - заявил Белых.

Комментируя первый эпизод обвинения, он заявил: «Складывается впечатление, что обвинение видит во мне не коррупционера, а идиота».

«Первоначально собственником НЛК и УК «Лесхоз» был Альберт Ларицкий, у меня сложились с ним приятельские отношения после знакомства в 2009 г. Но у нас не было ни намека на коммерческие отношения. Возвращаясь к первому эпизоду», - пояснил он.

По его словам, с 2009 по 2011 гг. губернатор, по мнению обвинения, помогает предприятиям Ларицкого. «Делаем это бескорыстно. А в 2012 г. вдруг возникает корыстный умысел, то есть через три года после того, как мы начали поддерживать эти предприятия», - рассуждает экс-губернатор.

«Причем по версии обвинения, Белых оставил на усмотрение благодарящих определение суммы благодарности – редко встречается в коррупционных историях, но ладно. В целях конспирации и вуалирования к процедуре подключаются вице-губернатор Щерчков и Владимир Сысолятин. Я думал, что конспирация и вуалирование – это участие наименьшего числа людей. Тем более, что я был в приятельских отношениях с Ларицким», - говорил он в суде.

«Якобы Щерчков приносит деньги мне в рабочий кабинет, где ведется видеонаблюдение. Хотя мы с ним живем в лесу, в резиденции. И все это происходит на фоне моей благотворительной деятельности. Складывается впечатление, что обвинение видит во мне не коррупционера, а идиота. Как будто я не смог сформулировать, что мне надо передать, поэтому отдал эту тему своему заместителю, и потом он мне якобы передал эти деньги в кабинете под видеокамерами. Записей правда почему-то нет», - констатировал Белых.

Два адвоката бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых - Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош - перестали представлять интересы экс-чиновника в суде, передает «Интерфакс». «Никита Юрьевич не смог оплатить услуги адвокатов Курдяшова и Ярош, договор был расторгнут. Прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал», - заявила судья Татьяна Васюченко. Теперь интересы Белых представляет только один адвокат - Андрей Грохотов.

Белых находится под арестом до 4 февраля 2018 г. Его задержали 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы. На следующий день суд санкционировал его арест. Ранее он говорил, что передача ему взятки была провокацией правоохранительных органов. Экс-губернатор обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России) через посредников. Речь идет о сумме в 600 000 евро. Президент России Владимир Путин 28 июля 2016 г. отстранил Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.