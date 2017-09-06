В деле Никиты Белых обнаружились следы политического фандрайзинга

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Согласно обвинительному заключению, первую взятку в 200 000 евро Белых получил в 2012 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в 2014 г. просил часть взятки от собственника Нововятского лыжного комбината (НЛК) Юрия Судгаймера «в целях конспирации» на проведение своей избирательной кампании. Об этом во вторник на первом заседании по делу Белых в Пресненском райсуде Москвы заявило гособвинение. Экс-губернатор обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно обвинительному заключению, первую взятку в 200 000 евро Белых получил в 2012 г. от тогдашнего владельца НЛК и «Кировлеса» Альберта Ларицкого, чьи инвестпроекты Минпромторг включил в перечень приоритетных после распоряжения Белых, а НЛК к тому же получил лесные участки по пониженной ставке и без аукциона. Нового владельца обеих компаний – Судгаймера губернатор заверил в своей поддержке, но затем сообщил, что измененные инвестпроекты могут быть исключены из числа приоритетных, и в марте 2014 г. потребовал взятку в 200 000 евро за ослабление контроля над их реализацией. Взятка была передана в мае 2014 г. в рабочем кабинете губернатора. По версии обвинения, Белых совершал и другие действия в пользу взяткодателя – в частности, зная о налоговых нарушениях на НЛК, говорил налоговикам, что проверки негативно влияют на предпринимательскую деятельность. В апреле 2016 г. губернатор снова потребовал взятку: первую часть в 50 000 евро он получил через посредников, а при получении второй (150 000 евро) был задержан с поличным.

Белых на заседании заявил, что вину категорически не признает: «Это банальная провокация правоохранительных органов, построенная на показаниях людей, которые находятся от них в зависимости». Он добавил, что осужденный за мошенничество Ларицкий трижды менял свои показания. Когда и пакет, и ручки обработаны специальной жидкостью, невозможно было никому остаться без следов этой жидкости, отметила адвокат Белых Марина Ярош: «Белых не прикасался к денежным средствам. Картинка в СМИ закрепила взятку с поличным. Это идеальная провокация». По ее словам, Белых получил бутылку вина и поздравление с днем рождения. Адвокат Андрей Грохотов сообщил, что номера использованных купюр не совпадают с номерами в экспертном заключении, и заявил ходатайство о допросе экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, курировавшего дело Белых.

Практика политического фандрайзинга была с момента, когда губернаторов стали выбирать, говорит политолог Андрей Колядин: «Губернаторы обращались к инвесторам и просили деньги на избирательную кампанию, другим способом их получить было нельзя. Конечно, на руки эти деньги никто не получает давно. Более того, если губернатор не обращается к финансово-промышленным группам, большинство из них напрягается, потому что самое простое – внести средства в штаб, чтобы потом, если что, попросить губернатора о помощи». С распространенностью такого подхода согласен и политолог Андрей Колесников: «Это порочная практика. Но в силу того, что бюджеты регионов испытывают недостаток средств, а любой губернатор понимает социальную ответственность бизнеса как выдачу таких денег и это считается нормой, то получается, что в казусе Белых есть некая избирательность».