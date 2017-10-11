Белых предложил квалифицировать его действия как превышение должностных полномочий

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, давая показания в ходе предварительного следствия, предположил, что его действия можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, следует из оглашенных в Пресненском суде материалов уголовного дела, передает «РИА Новости».

Сразу после задержания Белых дал письменные показания. В частности, он признался, что получил деньги от немецкого предпринимателя для благотворительного фонда. Суд огласил ходатайство бывшего губернатора, в котором он предположил о наличии состава уголовной статьи «превышение должностных полномочий» в собственных действиях.

Гособвинитель рассказал, что Белых летом 2017 г. подал обращение на имя следователя. «Белых подал ходатайство на имя следователя, в котором предполагает, как он это всегда делает, о наличии превышения полномочий. В ходатайстве он ни о чем не просит, просто предполагает. Это ходатайство можно назвать показаниями», — сказал прокурор.

В суде Белых полностью отрицает свою вину и называет «провокацией» переданный ему предпринимателем пакет с деньгами и вином.