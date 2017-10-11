Никите Белых стало плохо перед судом

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо перед началом судебного заседания по его делу. Как сообщил журналистам адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов, ему вызвали скорую помощь. Врачи должны определить, может и он участвовать в заседании.

Будет ли заседание станет ясно после 13.00, когда медики проверят состояние Белых. Скорая приехала, экс-чиновнику оказывается помощь, сказал Грохотов «Ведомостям».

11 октября планировалось продолжить допрос Белых. Грохотов добавил, что 12 октября его должны перевести в больницу при СИЗО. Защита давно добивается госпитализации и обследования экс-губернатора, состояние здоровья которого ухудшилось.

Никита Белых обвиняется во взяточничестве.