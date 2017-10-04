Свидетель рассказал суду о передаче взятки для Никиты Белых

Бывший совладелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Альберт Ларицкий рассказал Пресненскому суду, как передавал взятку для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как передает ТАСС, он сказал, что ему посоветовали отблагодарить главу региона за помощь в получении участков леса под вырубку. Белых, которого судят по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, в том числе от Ларицкого, увидел в его показаниях оговор. Предприниматель дал суду показания как свидетель, ТАСС назвал его главным свидетелем обвинения. В суд его привели в наручниках, он проходит обвиняемым по делу о махинациях с кредитом, взятым у Сбербанка.

По словам Ларицкого, в 2009 г. его комбинату потребовались лесные ресурсы. В 2010 г. вице-губернатор области Сергей Щелчков, который курировал лесную отрасль, пообещал собственникам НЛК помочь получить участки в аренду. «Щерчков пообещал, что все сделает, при этом намекнул, чтобы мы отблагодарили губернатора. Не помню, как точно, но посыл был такой. Я эту просьбу Щерчкова воспринял как желание губернатора передать ему денежные средства», - цитирует свидетеля «Медиазона».

Участки в аренду НЛК получил 2012 г. Ларицкий рассказал, что после этого взял из своего сейфа 200 000 евро - «произвольную сумму прибыли», которую НЛК мог получить, привез деньги из Швейцарии и передал директору НЛК. Тот отдал деньги Щерчкову, передает ТАСС. По словам Ларицкого, после этого «отношения с правительством области улучшились». Белых лично взятку не требовал, уточнил свидетель.

После того, как Белых задержали, Ларицкий «обратился в органы с заявлением об имеющихся данных противоправной деятельности Никиты Юрьевича», цитирует его «РИА Новости».

Белых заявил что показания Ларицкого «носят объективный и правдивый характер», но заявление бизнесмена о преступлении он считает оговором, передает РИА. Подсудимый обратил внимание, что Ларицкий написал заявление 12 сентября 2016 г., находясь в изоляторе «Лефортово», в этот же день через несколько часов оно оказалось у следователя, который возбудил дело.

Предъявленные экс-губернатору обвинения он отрицает, себя он называет жертвой оговора. В последние дни защита Белых добивается его перевода в больницу «Матросской тишины» в связи с ухудшением состояния здоровья.

В суде Белых также сообщил, что за время ареста повысил уровень знаний о репрессивной системе в России, в том числе благодаря тому, что содержится в камере СИЗО «Лефортово», где был «замучен командарм Уборевич». Как передает ТАСС, он снова пожаловался на тяжелое состояние здоровья, сообщив, что единственное комфортное положение для него - лежать.

Иероним Уборевич в 1937 г. был назначен командующим Среднеазиатским военным округом, но арестован по дороге к месту службы, напоминает ТАСС. После пыток Уборевич признал вину в организации «военно-фашистского заговора» и был расстрелян.