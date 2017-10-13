Экс-губернатор Кировской области Никита Белых госпитализирован

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, проходящий по делу о получении взятки, госпитализирован в больницу сизо «Матросская тишина». Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

«Врачи им сейчас занимаются», - уточнил он, добавив, что он был госпитализирован накануне.

В ближайшие недели, как уточнил адвокат, несмотря на проблемы со здоровьем, Белых планирует жениться. «Мой подзащитный в ближайшее время заключит брак со своей невестой», - сказал Грохотов.

В середине сентября адвокат подсудимого говорил, что у Белых за последнее время резко ухудшилось состояние здоровья. Адвокат просил перевести бывшего губернатора из сизо «Лефортово» в больничную часть изолятора «Матросская тишина».

Сам Белых также неоднократно жаловался на ухудшение здоровья в стенах сизо. По заявлениям его защиты, после ареста ему были поставлены диагноз энцефалопатия (заболевание мозга) и катаракта. Помимо этого Белых страдает сахарным диабетом.

Белых был задержан 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы. 25 июня Басманный суд Москвы санкционировал его арест.