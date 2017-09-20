Адвокат Никиты Белых уточнил роль генерала Феоктистова в деле экс-губернатора

Свидетель обвинения по делу экс-министра Алексея Улюкаева генерал ФСБ Олег Феоктистов руководил оперативно-разыскными мероприятиями по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Это ТАСС рассказал адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов. Он уточнил, что именно Феоктистов «давал указание на операцию в ресторане, где Никита Юрьевич был задержан».

По данным Грохотова, собственник Нововятского лыжного комбината (НЛК) Юрий Судгаймер, который, по данным следствия, передавал Белых взятку, был оснащен «жучком». «На Судгаймере было устройство фиксации звука. Никита Юрьевич собирался с ним встретиться на 15 минут и получить подарок. О деньгах речь не шла», - утверждает адвокат.

Феоктистов не заявлен свидетелем обвинения по делу Белых, однако защита хочет его допросить, добавил Грохотов. Такое ходатайство защита экс-губернатор заявляла суду, на данной стадии оно не удовлетворено, напомнил он. Грохотов 6 сентября заявил ходатайство о допросе экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, курировавшего дело Белых, сообщал тогда корреспондент «Ведомостей».

20 сентября Феоктистов в закрытом режиме дал показания как свидетель в Басманном суде на процессе по делу Улюкаева. Ранее экс-министр обвинил генерала в провокации взятки.

Феоктистов ранее был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. и затем арестован по обвинению в вымогательстве взятки. Как писал The New Times, 6-я служба ФСБ, которой до августа 2016 г. руководил Феоктистов, имела отношение к задержанию губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Республики Коми Вячеслава Гейзера, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.