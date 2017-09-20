Генерал ФСБ Феоктистов и экс-министр Улюкаев в суде
Бывший начальник службы безопасности «Роснефти» давал показания в закрытом режиме
В суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева вызвали генерала ФСБ Олега Феоктистова (на фото генерал после заседания)
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На момент задержания Улюкаева (на фото), которого затем «Роснефть» обвинила в вымогательстве взятки, Феоктистов возглавлял службу безопасности компании
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Улюкаев ранее публично обвинил генерала в провокации взятки
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ФСБ ходатайствовала о допросе Феоктистова в закрытом режиме, следует из письма, которое зачитали в суде
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Допрос Феоктистова завершился после 12.15 мск, сообщил корреспондент «Ведомостей»
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На вопрос, работает ли Феоктистов в ФСБ, он не ответил. На вопрос «как вам спится» он ответил: «Великолепно!»
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Адвокат Улюкаева Гриднев заявил: «Мы довольны показаниями Феоктистова, они полностью укладываются в позицию защиты»
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Перед началом судебного заседания в среду журналисты спросили бывшего министра, чем он занимается дома
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Сотрудник ФСИН запретил Улюкаеву отвечать на этот вопрос, передает агентство «Москва»
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