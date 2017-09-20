Безопасность и право

Генерал ФСБ Феоктистов и экс-министр Улюкаев в суде

Бывший начальник службы безопасности «Роснефти» давал показания в закрытом режиме
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