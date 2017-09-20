В суд над Улюкаевым вызвали генерала ФСБ Феоктистова Анастасия Корня / Ведомости

В суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева вызвали генерала ФСБ Олега Феоктистова. На момент задержания министра, которого затем «Роснефть» обвинила в вымогательстве взятки, Феоктистов возглавлял службу безопасности компании. Улюкаев ранее публично обвинил его в провокации взятки.

ФСБ ходатайствовала о допросе Феоктистова в закрытом режиме, следует из письма, которое зачитали в суде. Защита экс-министра возразила, ссылаясь на гласность судебного процесса. Адвокат Тимофей Гриднев отметил, что Феоктистов вроде бы уже не является действующим сотрудником ФСБ. Адвокат Лариса Каштанова добавила, что на этом процессе уже публично допрашивали действующего сотрудника ФСБ. Суд решил провести допрос свидетеля в закрытом режиме. Как отметил корреспондент «Ведомостей», судья Лариса Семенова даже не обдумывала это решение: оно было принято мгновенно. Журналистов затем выпустили из зала и попытались отправить на первый этаж. При обыске в зале был обнаружен забытый диктофон.

Допрос Феоктистова завершился после 12.15 мск, сообщил корреспондент «Ведомостей». На вопрос, работает ли он в ФСБ, он не ответил. На вопрос «как вам спится» он ответил: «Великолепно!» Адвокат Гриднев заявил: «Мы довольны показаниями Феоктистова, они полностью укладываются в позицию защиты».

Перед началом судебного заседания в среду журналисты спросили бывшего министра, чем он занимается дома. Сотрудник ФСИН запретил Улюкаеву отвечать на этот вопрос, передает агентство «Москва».

Феоктистов ранее был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. и затем арестован по обвинению в вымогательстве взятки. О том, что Феоктистов заявлен свидетелем обвинения по делу экс-министра, стало известно 1 сентября. Ранее защита подсудимого говорила, что всего обвинение заявило 30 свидетелей. Среди них главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

На заседании суда 5 сентября стало известно, что под заявлением на имя директора ФСБ Александра Бортникова о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразвития и даче согласия на следственный эксперимент стоят подписи Сечина и Феоктистова. Прокурор огласил в суде заявление, в котором говорилось, что от Сечина получена информация о том, что Улюкаев требует вознаграждение в размере $2 млн за содействие в подготовке сделки по продаже «Башнефти». Также суду был предъявлен акт осмотра и передачи денежных купюр в размере $2 млн от Феоктистова Калиниченко (оперуполномоченный ФСБ). Купюры (20 000 стодолларовых купюр), согласно акту, переписаны, обработаны препаратом «тушь семь» и уложены в коробку и в сумку из плотного материала. Акт оформлен в присутствии Сечина, Феоктистова и неназванных представителей общественности. Также в суде выяснилось, что первый этап оперативного эксперимента прошел в кабинете 381 здания по адресу ул. Большая Лубянка, д. 12: инструктаж, обработка и маркировка предоставленных Сечиным денежных средств. Второй этап провели уже в офисе «Роснефти».

По данным источников «Новой газеты», «оперативно-технические мероприятия» проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова. Также собеседники газеты сообщали, что Улюкаев лично не получал деньги, $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но бывший министр их не изымал.

В марте 2017 г. «Новая газета» писала, что Феоктистов уволен из «Роснефти». Это сообщение прокомментировал лично Сечин, сообщивший, что Феоктистов вернулся на «военную службу». Позже «Коммерсантъ» писал, что генерала было решено отозвать обратно в центральный аппарат ФСБ, поскольку вокруг него возникло «много шумихи». Источники The Bell 17 августа отмечали, что Феоктистов не смог вернуться на прежнее место работы и после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил. 29 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что Феоктистов выходит на пенсию, готовится приказ о его увольнении из ФСБ.

На процессе уже дали показания 11 свидетелей: участник задержания Улюкаева, сотрудник ФСБ Алексей Кулагин, менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин, бывший секретарь экс-министра Ирина Дютина, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, генеральный директор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий, корреспондент Life Александр Юнашев, начальник управления имущественных отношении Федерального агентства по управлению госимуществом Евгений Столяров, водитель Улюкаева Илья Макаров, советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина, директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.