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Дворкович назвал безосновательными санкции США против России

Вице-премьер России Аркадий Дворкович назвал расширение США антироссийских санкций безосновательным и бессмысленным. Об этом он сообщил в кулуарах Hackaton 2025 в Сколкове.

По его словам, санкции не ведут ни к какому положительному результату ни для США, ни для кого в мире и «наносят ущерб всем», передает ТАСС.

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», пояснил минфин США. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».