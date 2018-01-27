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Новак назвал санкции США «дополнительной возможностью развития» России

Расширенные санкции США создадут дополнительные возможности развития российского топливно-энергетического комплекса, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его мнению, российские компании продолжают работать, в 2017 г. достигнут очень хороший показатель «и санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности», приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что санкции вызывают сожаление, так как такие методы и действия - «это рудимент». По его мнению, «санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, а, скорее, это политический шаг».

Новак добавил, что компаниям предстоит оценить влияние санкций, «но работают они в этих условиях с 2014 г., и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями».

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», пояснил минфин США. Ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».