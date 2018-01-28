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Навальный рассказал о своем местонахождении перед акцией в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный, организовавший всероссийскую акцию протеста «Забастовка избирателей» 28 января, выступил в эфире интернет-трансляции «Навальный-Live» перед акцией в Москве, назначенной на 14 часов на Тверской улице.

Навальный заявил, что сейчас находится вне дома, и поздравил с днем рождения отца, которому не мог звонить из-за опасений перехвата звонка. Он сообщил, что сейчас находится в Москве, в квартире по адресу ул. Академика Зелинского, дом 6, и объявил свой «секретный план» - пойти на Тверскую улицу пешком в сопровождении соратников. «Сегодня надеюсь туда дойти», - сказал оппозиционер, которого полиция обычно задерживает по пути на акции. «Нужно выйти. Потому что если не выйдете, потом себя не простите. До встречи на Тверской», - сказал оппозиционер.

К полудню по московскому времени акции протеста прошли в городах Сибири - Барнауле, Якутске, Иркутске, Томске, Хабаровске, Кемерове и Новосибирске. По данным региональных МВД, в каждой из акций участвовали не более 200 человек. В Кемерове, где акция оппозиции не была согласована, были задержаны около 20 человек, включая руководителя штаба Навального Ксению Пахомову. В Москве и Петербурге акции не согласованы.

Акция 28 января стала четвертой протестной всероссийской акцией с начала прошлого года, организованной Навальным. Первые две акции прошли 26 марта и 12 июня и были многочисленными. Третья акция прошла 7 октября и, в частности, в Москве собрала в разы меньше участников, чем предыдущие. Цель «Забастовки избирателей» Навального - минимизировать явку на президентских выборах 18 марта.