Политика

Новости

Избирательный штаб Путина сдал подписи в ЦИК

Представители избирательного штаба Владимира Путина в понедельник сдали в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации действующего президента кандидатом на выборах 18 марта.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил собравшимся у ЦИК журналистам, что в комиссию будет сдано около 315 000 подписей. «Сегодня подписи сдают уполномоченная президента по доверенности Наталья Орлова и глава юридического отдела штаба Сергей Кабышев», – сказал Кондрашов. Кроме подписей сдаются финансовые отчеты и справки. Всего подписи за Путина заняли около 30 коробок.

Для приема документов кандидатов в ЦИК выделяется особая рабочая группа, включающая подгруппу приема и проверки документов, подгруппу по приему и проверке подписных листов и подгруппу документационного обеспечения.

Как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, после получения подписей у избирательной комиссии есть 10 дней для их проверки. Но, по его словам, обычно проверка занимает 7–8 дней, после чего ЦИК решает вопрос о регистрации кандидата. Во время проверки будут задействованы почерковеды, также ЦИК будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки используются 60 000 подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%. В случае если будет превышение, делается повторная проверка следующих 30 000 подписей.

Согласно законодательству самовыдвиженцу для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку. Ранее штаб сообщил, что в поддержку Путина собрано уже более 1,6 млн подписей россиян, и прекратил принимать их 22 января. Штаб неоднократно пояснял, что сбор подписей продолжался и после 315 000, поскольку нельзя «не дать россиянам возможности высказать свое отношение» к кандидату.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина