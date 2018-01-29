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Собчак собирается обсудить антироссийские санкции с американскими чиновниками

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что до выборов собирается побывать в США и встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками. По ее словам, она хочет обсудить с ними антироссийские санкции, передает РИА «Новости».

Как пояснила Собчак, точного решения по поводу поездки еще не принято. «На 90% я думаю, что поездка состоится. До выборов», - отметила она в интервью Владимиру Познеру на Первом канале. Во время поездки в США у Собчак, скорее всего, будет запланировано несколько встреч с американскими чиновниками и конгрессменами.

Собчак считает, что «нельзя наказывать» россиян за действия «отдельных чиновников». «Мне кажется, это очень важная миссия — показать, что в России есть люди, которые хотят эти отношения налаживать», — сказала она, добавив, что не является инициатором данных встреч. «Ко мне поступило огромное количество приглашений от тех людей, которые там являются экспертами, занимаются Россией», — сказала Собчак, не назвав фамилии приглашавших ее лиц.

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