Госдепартамент потребовал от России прекратить опасные перехваты самолетов
Внешнеполитическое ведомство США выразило «наивысший уровень обеспокоенности» в связи с инцидентом с участием российского и американского самолетов, произошедшим 29 января над Черным морем. «Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский Су-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP-3 в международном воздушном пространстве – сблизился на расстояние до 5 футов (чуть более 1,5 м) и пересек путь ЕР-3 прямо перед его носом», – говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.
Госдеп обвинил Россию в грубом нарушении международного права – соглашения от 1972 г. о предотвращении инцидентов в открытом море. «Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые повышают риск просчета, создают опасность столкновения в воздухе для экипажей», – отмечается в заявлении госдепа.
Ранее в российском Минобороны опровергли сообщения американских СМИ, в частности CNN, о якобы небезопасном перехвате в небе над Черным морем американского самолета-разведчика. Военные сообщили, что «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России». Поднятый на перехват неопознанной цели Су-27 приблизился к ней на безопасное расстояние, идентифицировал ее и сопровождал, не допуская нарушения ею границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности, отметили в российском военном ведомстве.