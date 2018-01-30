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Явлинский сдал в ЦИК подписи для участия в президентских выборах

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский представил в Центризбирком больше 100 000 подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты.

Всего «Яблоко» собрало 180 000 подписей в поддержку Явлинского из 80 регионов, рассказывал «Ведомостям» представитель политика.

Во вторник также планируют сдать подписи председатель Партии роста Борис Титов и глава Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Телеведущая Ксения Собчак, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец и глава Партии социальных реформ Станислав Полищук намерены сделать это в последний возможный день – 31 января.

По закону выдвиженцы непарламентских политических партий для регистрации кандидатами в президенты должны собрать не менее 100 000 подписей избирателей. Представители парламентских партий освобождаются от сбора подписей.

В понедельник подписи в ЦИК сдали представители штаба президента Владимира Путина. Глава государства будет баллотироваться на выборах в качестве самовыдвиженца. По избирательному законодательству самовыдвиженцы для допуска на президентские выборы должны представить в свою поддержку не менее 300 000 подписей.