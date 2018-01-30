Кто попадет в бюллетень на выборах президента

Подписи за кандидата Владимира Путина принесли в Центризбирком первыми Станислав Красильников / ТАСС

Представители штаба Владимира Путина принесли в понедельник в Центризбирком 315 000 подписей, необходимых для его регистрации в качестве самовыдвиженца. Сам Путин в процедуре не участвовал, документы подавали глава юридической службы штаба Сергей Кабышев и уполномоченная по финансовым вопросам Наталья Орлова.

Документы о выдвижении президент приносил в ЦИК лично, но для представления документов на регистрацию и подписных листов присутствия кандидата не требуется – достаточно уполномоченных им лиц, поясняли ранее «Ведомостям» два высокопоставленных собеседника в штабе Путина. Правда, по закону о выборах президента (ч. 1 ст. 37) документы на регистрацию должен подать «кандидат или уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата», а об уполномоченных кандидата-самовыдвиженца там ничего не говорится. Но 18 декабря 2017 г. председатель ЦИК Элла Памфилова утвердила порядок приема и проверки избирательных документов, который разрешает сдавать документы на регистрацию уполномоченным кандидатов-самовыдвиженцев и выдвинувших их инициативных групп. Похожий регламент действовал и на президентских выборах – 2012, но тогда подписи за таких кандидатов могли сдать только уполномоченные их инициативных групп. В ЦИК «Ведомостям» пояснили, что этот порядок был согласован много лет назад и принят в нынешнюю кампанию без изменений в этой части.

ЦИК имел право на такое разъяснение закона, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин: в отличие от статьи, регламентирующей подачу документов о выдвижении, в статье о представлении документов на регистрацию нет слов о необходимости личного присутствия кандидата.

Во вторник планируют сдать подписи в ЦИК председатель Партии роста Борис Титов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Телеведущая Ксения Собчак, председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец и председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук намерены сделать это в последний возможный день – 31 января. Все кандидаты обещают принести максимум разрешенных по закону подписей – по 105 000, хотя некоторые собрали больше. Так, «Яблоко», по словам его пресс-секретаря Игоря Яковлева, собрало 180 000 автографов из 80 регионов, штаб Собчак, по данным руководителя региональной сети Тимура Валеева, – 137 000. По поводу еще 25 000 подписей (например, из Калмыкии) есть подозрения в рисовке, в связи с чем штаб намерен обратиться в правоохранительные органы, говорит Валеев: «В этих регионах особо ярые сборщики пытаются угрожать нам судами. Они пытаются заставить нас принять рисовку или хотя бы оплатить».

Бабурин говорит, что собрал 130 000 подписей: «По двум регионам – один на юге, другой в центральной части России – сложилось впечатление, что была диверсия, мы полностью забраковали подписи». Сурайкин сказал «Ведомостям», что партия собрала 230 000 подписей, «есть 10–15% брака, хотя брак – понятие растяжимое». По его словам, подписи собирались силами региональных отделений. Ранее заявили о сборе 105 000 подписей, но сразу же снялись с выборов экс-депутат Госдумы Роман Худяков и телеведущая Екатерина Гордон. Худяков объявил о поддержке Путина, Гордон заявила, что не хочет «быть участником фарса».

В понедельник центральный совет «Альянса зеленых» призвал сняться с гонки поддержанную партией Эльвиру Агурбаш, поскольку ЦИК и прокуратура начали проверять региональные отделения партии, чтобы найти нарушения при организации съезда, на котором прошло выдвижение. Агурбаш заявила, что не собирается снимать свою кандидатуру и попробует дособрать подписи.

«Кроме Путина, который, как самовыдвиженец, мог бы спокойно собрать не только 300 000 или 1,5 млн подписей, но и все 3 млн, все остальные более-менее реальные кандидаты собирают подписи как представители малых партий, и им нужно всего 100 000. Для минимально дееспособных партий и их кандидатов с каким-либо персональным ресурсом собрать такое количество нормальных подписей не является запретительной планкой, это вполне возможно», – считает политолог Дмитрий Бадовский. По его мнению, власти выгодно наполнить правый и левый фланги политического спектра несколькими кандидатами, чтобы они не использовались, к примеру, только Павлом Грудининым (КПРФ) и Собчак: «Поэтому велика вероятность, что в бюллетене будут в компании с Собчак и Титов с Явлинским, а в компании с Грудининым – Сурайкин и Бабурин». Снимать никого не будут, если они смогут сдать нормальные подписи, добавляет эксперт: «Можно только допустить снятие кого-то из кандидатов в пользу другого – например, Титова в пользу Путина. Хотя сокращение выстроенной линейки кандидатов все же маловероятно».

В регионах был визуально заметен сбор подписей за Путина, Собчак и Явлинского, говорит политолог Александр Кынев: «Сбор за Титова почти никто не видел, за остальных – тем более. Но это не означает, что они их не собирали. Учитывая, что нужно собрать 100 000 подписей, и если предположить, что они собираются через организованные политтехнологические сети, то теоретически их можно было собрать без внешнего массового сбора». Наиболее интересная ситуация с Сурайкиным, считает эксперт: «В условиях, когда КПРФ выдвигает нового кандидата, наличие в бюллетене двух малоизвестных кандидатов от компартий может нести определенную угрозу. Если есть команда на уменьшение возможностей Грудинина, то регистрация Сурайкина была бы логичной. Зюганова и так все знают, он тесно связан с образом КПРФ, но про Грудинина так сказать нельзя».